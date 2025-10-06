HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Deportes

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

El experimentado periodista se molestó por la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad en la última vuelta del Torneo Clausura. La defensa y la Sudamericana siguen mermando en el equipo.

Mr Peet sorprendido por la derrota de Alianza Lima. Foto: Lr/Madrugol
Mr Peet sorprendido por la derrota de Alianza Lima. Foto: Lr/Madrugol

Alianza Lima perdió inesperadamente 2-1 ante Alianza Universidad, en Huánuco, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Néstor Gorosito empezó bien el partido, pero lo terminó de la peor manera e incluso el capitán Hernán Barcos fue expulsado en el segundo tiempo. El gran nivel de Eryc Castillo fue opacado por los problemas defensivos en un importante cotejo por el último certamen de la temporada.

Por este motivo, Mr Peet no pudo ocultar su decepción al ver la dura derrota de Alianza Lima que lo pone contra las cuerdas en el Torneo Clausura. El experimentado periodista deportivo arremetió contra la defensa aliancista y recordó el impacto que generó la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda se rinde a Universitario tras contundente goleada ante Juan Pablo II: "La 'U' pasa por arriba a todos"

lr.pe

¿Qué dijo Mr Peet sobre la dura derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad por el Torneo Clausura?

El narrador perdió la cabeza por el mal rendimiento de la defensa aliancista. "La pasividad con la que marca Alianza, no se supone que tenemos un 6 de la selección. No se supone que tenemos 2 centrales de la selección. Con el nivel de jugadores que tiene Alianza no puedes perder de esta manera, con la jerarquía de Alianza Lima en esta oncena no te pueden hacer goles así", reveló un enojado Mr Peet en 'Madrugol'.

Asimismo, vinculó la inesperada derrota con el impacto que generó la eliminación de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. "Algo pasa, puede haber un porcentaje importante desde lo emocional en que el equipo haya caído a partir de la eliminación en la Copa Sudamericana, pero lo de Garcilaso, fue antes del certamen. Alianza no es el mismo", declaró Mr Peet en el popular programa.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así marcha el Torneo Clausura tras goleda de Universitario y derrota de Alianza Lima

lr.pe

¿Qué dijo Mr. Peet sobre el VAR?

El VAR falló, pero de manera escandalosa, porque si a Barcos lo estás expulsando, que está bien expulsado, ¿y la de Gómez? ¿El VAR no tenía que llamar a Jordi Espinoza para que lo expulsen? Gómez intenta dos veces pisarle el tendón a Cantero; en la primera no lo agarran, en la segunda sí. Viejo, tenías que haber echado a Gómez. (...) Así como somos tan reglamentaristas, Gómez debió ser expulsado, y con esto no estoy diciendo que lo volteaba. El juez de línea lo ve y el VAR lo ve. A mí me jo... y me llega al pin... tratar de excusar la derrota de Alianza, que no lo estoy haciendo, pero quedarme en esa: ‘tuvo que haber sido expulsado’. Se va Barcos bien expulsado, y Gómez tenía que irse expulsado. Gómez no es un angelito, intenta dos veces. (...) Eso es lo que jo..., esa falta de equidad. Gómez debió ser echado, y él lo sabe: intenta a la primera, y a la segunda sí lo pisa", sentenció Mr Peet, fastidiado con la derrota del conjunto íntimo.

Notas relacionadas
Asistente de Néstor Gorosito vive insólito momento tras derrota de Alianza Lima: un perro lo interrumpió durante la conferencia

Asistente de Néstor Gorosito vive insólito momento tras derrota de Alianza Lima: un perro lo interrumpió durante la conferencia

LEER MÁS
Hinchas del Frankfurt no pueden olvidar a Carlos Zambrano y lo recuerdan con notable cariño: “De los mejores centrales que hemos tenido”

Hinchas del Frankfurt no pueden olvidar a Carlos Zambrano y lo recuerdan con notable cariño: “De los mejores centrales que hemos tenido”

LEER MÁS
Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

LEER MÁS
Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

LEER MÁS
'Flaco' Granda se rinde a Universitario tras contundente goleada ante Juan Pablo II: "La 'U' pasa por arriba a todos"

'Flaco' Granda se rinde a Universitario tras contundente goleada ante Juan Pablo II: "La 'U' pasa por arriba a todos"

LEER MÁS
Giancarlo 'Flaco' Granda cuestiona rendimiento de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y advierte: “No está para ser titular”

Giancarlo 'Flaco' Granda cuestiona rendimiento de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y advierte: “No está para ser titular”

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

Deportes

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Giancarlo 'Flaco' Granda cuestiona rendimiento de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y advierte: “No está para ser titular”

Deportivo Cali vs Nacional EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Copa Libertadores Femenina?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025