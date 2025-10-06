Alianza Lima perdió inesperadamente 2-1 ante Alianza Universidad, en Huánuco, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Néstor Gorosito empezó bien el partido, pero lo terminó de la peor manera e incluso el capitán Hernán Barcos fue expulsado en el segundo tiempo. El gran nivel de Eryc Castillo fue opacado por los problemas defensivos en un importante cotejo por el último certamen de la temporada.

Por este motivo, Mr Peet no pudo ocultar su decepción al ver la dura derrota de Alianza Lima que lo pone contra las cuerdas en el Torneo Clausura. El experimentado periodista deportivo arremetió contra la defensa aliancista y recordó el impacto que generó la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Mr Peet sobre la dura derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad por el Torneo Clausura?

El narrador perdió la cabeza por el mal rendimiento de la defensa aliancista. "La pasividad con la que marca Alianza, no se supone que tenemos un 6 de la selección. No se supone que tenemos 2 centrales de la selección. Con el nivel de jugadores que tiene Alianza no puedes perder de esta manera, con la jerarquía de Alianza Lima en esta oncena no te pueden hacer goles así", reveló un enojado Mr Peet en 'Madrugol'.

Asimismo, vinculó la inesperada derrota con el impacto que generó la eliminación de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. "Algo pasa, puede haber un porcentaje importante desde lo emocional en que el equipo haya caído a partir de la eliminación en la Copa Sudamericana, pero lo de Garcilaso, fue antes del certamen. Alianza no es el mismo", declaró Mr Peet en el popular programa.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre el VAR?

“El VAR falló, pero de manera escandalosa, porque si a Barcos lo estás expulsando, que está bien expulsado, ¿y la de Gómez? ¿El VAR no tenía que llamar a Jordi Espinoza para que lo expulsen? Gómez intenta dos veces pisarle el tendón a Cantero; en la primera no lo agarran, en la segunda sí. Viejo, tenías que haber echado a Gómez. (...) Así como somos tan reglamentaristas, Gómez debió ser expulsado, y con esto no estoy diciendo que lo volteaba. El juez de línea lo ve y el VAR lo ve. A mí me jo... y me llega al pin... tratar de excusar la derrota de Alianza, que no lo estoy haciendo, pero quedarme en esa: ‘tuvo que haber sido expulsado’. Se va Barcos bien expulsado, y Gómez tenía que irse expulsado. Gómez no es un angelito, intenta dos veces. (...) Eso es lo que jo..., esa falta de equidad. Gómez debió ser echado, y él lo sabe: intenta a la primera, y a la segunda sí lo pisa", sentenció Mr Peet, fastidiado con la derrota del conjunto íntimo.