HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Fútbol Peruano

Giancarlo 'Flaco' Granda cuestiona rendimiento de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y advierte: “No está para ser titular”

El periodista también analizó las razones por las que Sporting Cristal se mantiene entre los primeros puestos de la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1.

'Flaco' Granda cuestionó el rendimiento de Yoshimar Yotún. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes/difusión
'Flaco' Granda cuestionó el rendimiento de Yoshimar Yotún. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes/difusión

Giancarlo ‘Flaco’ Granda cuestionó el rendimiento del capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, esto tras sus bajos rendimientos en los partidos del cuadro celeste. Como se recuerda, desde que 'Yoshi' volvió de su lesión, se consolidó rápidamente en el esquema de Paulo Autuori. Sin embargo, su desempeño en el terreno de juego no ha sido el esperado, a esto se le suma el rendimiento irregular que está teniendo el conjunto cervecero en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Durante la transmisión del programa Movistar Deportes, el periodista explicó por qué Cristal sigue ocupando los primeros lugares, señalando que los equipos de Cusco, ADT y el mismo Cristal no han conseguido buenos resultados, lo que hace que la competencia parezca más pareja. Además, destacó que Yotún no debería ser titular en el esquema de Autuori.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

lr.pe

¿Qué dijo 'Flaco' Granda sobre Yoshimar Yotún?

"Se ha elogiado a Autuori, pero este Cristal se parece más al equipo de (Guillermo) Farré. Apenas sumó 6 de los últimos 18 puntos y gano un partido de los últimos 6.  Con todo el respeto a la trayectoria de Yoshimar Yotún, hoy no está para ser titular. Los que sucede es que los que vienen atrás tampoco ganan. Los 3 de arriba, sacando a Universitario, se sostienen por qué los que vienen de atrás, no ganan", expresó Granda.

¿Cómo le va a Yotún en Sporting Cristal?

Yoshimar Yotún ha tenido participación en 6 partidos de la Liga 1 Clausura, donde ha marcado 1 gol. Hasta el momento no registra asistencias, y su promedio de minutos por gol es de 262, habiendo acumulado un total de 262 minutos jugados en el torneo.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda se rinde a Universitario tras contundente goleada ante Juan Pablo II: "La 'U' pasa por arriba a todos"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

En sus últimos cinco partidos, Sporting Cristal ha mostrado un rendimiento irregular, ya que solo ha ganado uno, perdió dos y empató dos, lo que lo ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5Alianza Lima18125341814+4
6FBC Melgar18134631813+5
7Deportivo Garcilaso18114611412+2
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Universidad13124181424-10
14Sport Boys12123361016-6
15Juan Pablo II1111254914-5
16Alianza Atlético1010244660
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Miguel Araujo apunta contra clubes que cambian su localía en Liga 1: "Si no te gusta, vete a otro lugar"

Miguel Araujo apunta contra clubes que cambian su localía en Liga 1: "Si no te gusta, vete a otro lugar"

LEER MÁS
Sporting Cristal rumbo a 5 años consecutivos de fracasos: ¿qué pasó con el equipo que dominó el fútbol peruano la década pasada?

Sporting Cristal rumbo a 5 años consecutivos de fracasos: ¿qué pasó con el equipo que dominó el fútbol peruano la década pasada?

LEER MÁS
Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Asistente de Néstor Gorosito vive insólito momento tras derrota de Alianza Lima: un perro lo interrumpió durante la conferencia

Asistente de Néstor Gorosito vive insólito momento tras derrota de Alianza Lima: un perro lo interrumpió durante la conferencia

LEER MÁS
Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

LEER MÁS
Franco Navarro tomará medidas tras 'crisis' de Alianza Lima: "Es momento de corregir las cosas sobre la marcha"

Franco Navarro tomará medidas tras 'crisis' de Alianza Lima: "Es momento de corregir las cosas sobre la marcha"

LEER MÁS
Diego Churín señala que es complicado reemplazar a Álex Valera en Universitario: "El mejor delantero del fútbol peruano"

Diego Churín señala que es complicado reemplazar a Álex Valera en Universitario: "El mejor delantero del fútbol peruano"

LEER MÁS
Renzo Garcés sufrió fuerte patada en la cara y árbitro solo sacó amarilla en el Alianza Lima vs Alianza Universidad: el VAR no lo llamó

Renzo Garcés sufrió fuerte patada en la cara y árbitro solo sacó amarilla en el Alianza Lima vs Alianza Universidad: el VAR no lo llamó

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao

Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

Economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anuales

Fútbol Peruano

¿Por qué habrá playoffs sí o sí en la Liga 1 2025 aun si Universitario sale campeón de forma directa?

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Asistente de Néstor Gorosito vive insólito momento tras derrota de Alianza Lima: un perro lo interrumpió durante la conferencia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025