Giancarlo ‘Flaco’ Granda cuestionó el rendimiento del capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, esto tras sus bajos rendimientos en los partidos del cuadro celeste. Como se recuerda, desde que 'Yoshi' volvió de su lesión, se consolidó rápidamente en el esquema de Paulo Autuori. Sin embargo, su desempeño en el terreno de juego no ha sido el esperado, a esto se le suma el rendimiento irregular que está teniendo el conjunto cervecero en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Durante la transmisión del programa Movistar Deportes, el periodista explicó por qué Cristal sigue ocupando los primeros lugares, señalando que los equipos de Cusco, ADT y el mismo Cristal no han conseguido buenos resultados, lo que hace que la competencia parezca más pareja. Además, destacó que Yotún no debería ser titular en el esquema de Autuori.

¿Qué dijo 'Flaco' Granda sobre Yoshimar Yotún?

"Se ha elogiado a Autuori, pero este Cristal se parece más al equipo de (Guillermo) Farré. Apenas sumó 6 de los últimos 18 puntos y gano un partido de los últimos 6. Con todo el respeto a la trayectoria de Yoshimar Yotún, hoy no está para ser titular. Los que sucede es que los que vienen atrás tampoco ganan. Los 3 de arriba, sacando a Universitario, se sostienen por qué los que vienen de atrás, no ganan", expresó Granda.

¿Cómo le va a Yotún en Sporting Cristal?

Yoshimar Yotún ha tenido participación en 6 partidos de la Liga 1 Clausura, donde ha marcado 1 gol. Hasta el momento no registra asistencias, y su promedio de minutos por gol es de 262, habiendo acumulado un total de 262 minutos jugados en el torneo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

En sus últimos cinco partidos, Sporting Cristal ha mostrado un rendimiento irregular, ya que solo ha ganado uno, perdió dos y empató dos, lo que lo ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.