Alianza Lima no pudo en Huánuco y cayó 2-1 ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El resultado los dejó relegados al sexto lugar de la tabla de posiciones del campeonato peruano y su lucha por el título se tornó aún más complicada. El encuentro nos dejó varios aspectos por comentar, así como también el postpartido. Justamente, en plena conferencia del equipo blanquiazul, Gustavo Zapata vivió un insólito momento al ser interrumpido por un perro.

La mano derecha de Néstor Gorosito estaba conversando con la prensa sobre la derrota de Alianza. De un momento a otro, un can comenzó a ladrar tan fuerte que no lo dejó seguir con su explicación. El hecho se volvió viral en redes sociales.

Asistente de Néstor Gorosito vivió curioso momento en conferencia

Zapata tuvo que detenerse por varios minutos porque los ladridos del animal eran persistentes. Es más, durante un momento, se atrevió a ingresar a la sala de prensa y pasearse por la parte central. Después un momento, el profesional siguió con su análisis.

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025