Asistente de Néstor Gorosito vive insólito momento tras derrota de Alianza Lima: un perro lo interrumpió durante la conferencia
Gustavo Zapata brindaba su análisis a la prensa sobre la caída de Alianza Lima en Huánuco, pero fue interrumpido sorpresivamente por la presencia de un can que no paraba de ladrar.
Alianza Lima no pudo en Huánuco y cayó 2-1 ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El resultado los dejó relegados al sexto lugar de la tabla de posiciones del campeonato peruano y su lucha por el título se tornó aún más complicada. El encuentro nos dejó varios aspectos por comentar, así como también el postpartido. Justamente, en plena conferencia del equipo blanquiazul, Gustavo Zapata vivió un insólito momento al ser interrumpido por un perro.
La mano derecha de Néstor Gorosito estaba conversando con la prensa sobre la derrota de Alianza. De un momento a otro, un can comenzó a ladrar tan fuerte que no lo dejó seguir con su explicación. El hecho se volvió viral en redes sociales.
Asistente de Néstor Gorosito vivió curioso momento en conferencia
Zapata tuvo que detenerse por varios minutos porque los ladridos del animal eran persistentes. Es más, durante un momento, se atrevió a ingresar a la sala de prensa y pasearse por la parte central. Después un momento, el profesional siguió con su análisis.
Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|30
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|+15
|2
|Cusco FC
|22
|11
|7
|1
|3
|18
|10
|+8
|3
|ADT
|20
|12
|6
|2
|4
|15
|15
|0
|4
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|5
|FBC Melgar
|18
|13
|4
|6
|3
|18
|13
|+5
|6
|Alianza Lima
|18
|12
|5
|3
|4
|18
|14
|+4
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|11
|4
|6
|1
|14
|12
|+2
|8
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|6
|23
|22
|+1
|9
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|10
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|+1
|11
|Comerciantes Unidos
|15
|11
|4
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|Los Chankas
|15
|10
|5
|0
|5
|24
|21
|-9
|13
|Alianza Universidad
|13
|12
|4
|1
|8
|14
|24
|-10
|14
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|10
|16
|-6
|15
|Juan Pablo II
|12
|11
|2
|5
|4
|9
|14
|-5
|16
|Alianza Atlético
|10
|10
|2
|4
|4
|6
|6
|0
|17
|Ayacucho FC
|10
|11
|3
|1
|7
|8
|17
|-9
|18
|UTC
|6
|11
|1
|3
|7
|8
|15
|−7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0