Asistente de Néstor Gorosito vive insólito momento tras derrota de Alianza Lima: un perro lo interrumpió durante la conferencia

Gustavo Zapata brindaba su análisis a la prensa sobre la caída de Alianza Lima en Huánuco, pero fue interrumpido sorpresivamente por la presencia de un can que no paraba de ladrar.

Gustavo Zapata habló en conferencia de prensa por la suspensión de Néstor Gorosito. Foto: composición LR/difusión
Gustavo Zapata habló en conferencia de prensa por la suspensión de Néstor Gorosito. Foto: composición LR/difusión

Alianza Lima no pudo en Huánuco y cayó 2-1 ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El resultado los dejó relegados al sexto lugar de la tabla de posiciones del campeonato peruano y su lucha por el título se tornó aún más complicada. El encuentro nos dejó varios aspectos por comentar, así como también el postpartido. Justamente, en plena conferencia del equipo blanquiazul, Gustavo Zapata vivió un insólito momento al ser interrumpido por un perro.

La mano derecha de Néstor Gorosito estaba conversando con la prensa sobre la derrota de Alianza. De un momento a otro, un can comenzó a ladrar tan fuerte que no lo dejó seguir con su explicación. El hecho se volvió viral en redes sociales.

Asistente de Néstor Gorosito vivió curioso momento en conferencia

Zapata tuvo que detenerse por varios minutos porque los ladridos del animal eran persistentes. Es más, durante un momento, se atrevió a ingresar a la sala de prensa y pasearse por la parte central. Después un momento, el profesional siguió con su análisis.

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18134631813+5
6Alianza Lima18125341814+4
7Deportivo Garcilaso18114611412+2
8Sport Huancayo15134362322+1
9Atlético Grau15124351615+1
10Cienciano15114341615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Universidad13124181424-10
14Sport Boys12123361016-6
15Juan Pablo II1211254914-5
16Alianza Atlético1010244660
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
