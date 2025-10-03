Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 13 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 continúa en la recta final con Universitario peleando golpe a golpe contra todos por el tricampeonato de la Liga 1. Alianza Lima tendrá que superar a Alianza Universidad y esperar un tropiezo de la 'U' para seguir vivos. Por otro lado, Sporting Cristal visita Tarma con el objetivo de recortar diferencias contra Cusco FC. Justamente, el partido más esperado en provincia será el del cuadro imperial contra Los Chankas.

Es importante destacar que el vigente campeón del fútbol peruano es el líder del último certamen de la temporada con 27 puntos, Cusco FC es el escolta al registrar 22 puntos. Sporting Cristal se mete al podio con 19 unidades y Alianza Lima necesita un milagro, ya que suma 18 puntos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 27 11 8 3 0 20 8 +12 2 Cusco FC 22 10 7 1 2 17 8 +9 3 Sporting Cristal 19 10 5 4 1 18 5 +13 4 Alianza Lima 18 11 5 3 3 17 12 +5 5 Deportivo Garcilaso 18 11 4 6 1 14 12 +2 6 FBC Melgar 17 12 4 5 3 18 13 +5 7 ADT 17 11 5 2 4 12 13 -1 8 Sport Huancayo 15 12 4 3 5 22 20 +2 9 Cienciano 15 11 4 3 4 16 15 +1 10 Atlético Grau 14 11 4 2 5 16 15 +1 11 Comerciantes Unidos 12 10 3 3 4 11 15 -4 12 Los Chankas 12 9 4 0 5 12 22 -10 13 Juan Pablo II 11 10 2 5 3 9 11 -2 14 Alianza Atlético 10 10 2 4 4 6 6 0 15 Ayacucho FC 10 11 3 1 7 8 17 -9 16 Alianza Universidad 10 11 3 1 7 12 23 -11 17 Sport Boys 9 11 2 3 6 8 15 -7 18 UTC 6 10 1 3 6 8 14 −6 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 3 de octubre:

Comerciantes Unidos vs UTC (3:00 pm por L1 MAX)

Sábado 4 de octubre

Los Chankas vs Cusco FC (1:00 pm por L1 MAX)

ADT vs Sporting Cristal (3:15 PM por L1 Max y Liga 1 Play)

Sport Boys vs Sport Huancayo (7:00 pm por L1 MAX)

Domingo 5 de octubre

Alianza Universidad vs Alianza Lima (12:00 pm por L1 Max y Liga 1 Play)

Atlético Grau vs Melgar (3:00 pm por L1 Max y Liga 1 Play)

Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)