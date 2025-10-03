HOYSuscripcion LR Focus

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 13 del Torneo Clausura

La Liga 1 entra a su recta final con Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal peleando por el Torneo Clausura 2025. El vigente campeón tiene que defender la punta de la tabla de posiciones.

Universitario y Alianza Lima afrontan una fecha clave en el Torneo Clausura. Foto: Lr/L1 Max
Universitario y Alianza Lima afrontan una fecha clave en el Torneo Clausura. Foto: Lr/L1 Max

El Torneo Clausura 2025 continúa en la recta final con Universitario peleando golpe a golpe contra todos por el tricampeonato de la Liga 1. Alianza Lima tendrá que superar a Alianza Universidad y esperar un tropiezo de la 'U' para seguir vivos. Por otro lado, Sporting Cristal visita Tarma con el objetivo de recortar diferencias contra Cusco FC. Justamente, el partido más esperado en provincia será el del cuadro imperial contra Los Chankas.

Es importante destacar que el vigente campeón del fútbol peruano es el líder del último certamen de la temporada con 27 puntos, Cusco FC es el escolta al registrar 22 puntos. Sporting Cristal se mete al podio con 19 unidades y Alianza Lima necesita un milagro, ya que suma 18 puntos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2711830208+12
2Cusco FC2210712178+9
3Sporting Cristal1910541185+13
4Alianza Lima18115331712+5
5Deportivo Garcilaso18114611412+2
6FBC Melgar17124531813+5
7ADT17115241213-1
8Sport Huancayo15124352220+2
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau14114251615+1
11Comerciantes Unidos12103341115-4
12Los Chankas1294051222-10
13Juan Pablo II1110253911-2
14Alianza Atlético1010244660
15Ayacucho FC1011317817-9
16Alianza Universidad10113171223-11
17Sport Boys911236815-7
18UTC610136814−6
19Deportivo Binacional00000000

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 3 de octubre:

  • Comerciantes Unidos vs UTC (3:00 pm por L1 MAX)

Sábado 4 de octubre

  • Los Chankas vs Cusco FC (1:00 pm por L1 MAX)
  • ADT vs Sporting Cristal (3:15 PM por L1 Max y Liga 1 Play)
  • Sport Boys vs Sport Huancayo (7:00 pm por L1 MAX)

Domingo 5 de octubre

  • Alianza Universidad vs Alianza Lima (12:00 pm por L1 Max y Liga 1 Play)
  • Atlético Grau vs Melgar (3:00 pm por L1 Max y Liga 1 Play)
  • Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)
  • Universitario vs Juan Pablo II (6:00 pm por L1 MAX)

