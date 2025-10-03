Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 13 del Torneo Clausura
La Liga 1 entra a su recta final con Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal peleando por el Torneo Clausura 2025. El vigente campeón tiene que defender la punta de la tabla de posiciones.
El Torneo Clausura 2025 continúa en la recta final con Universitario peleando golpe a golpe contra todos por el tricampeonato de la Liga 1. Alianza Lima tendrá que superar a Alianza Universidad y esperar un tropiezo de la 'U' para seguir vivos. Por otro lado, Sporting Cristal visita Tarma con el objetivo de recortar diferencias contra Cusco FC. Justamente, el partido más esperado en provincia será el del cuadro imperial contra Los Chankas.
Es importante destacar que el vigente campeón del fútbol peruano es el líder del último certamen de la temporada con 27 puntos, Cusco FC es el escolta al registrar 22 puntos. Sporting Cristal se mete al podio con 19 unidades y Alianza Lima necesita un milagro, ya que suma 18 puntos.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|27
|11
|8
|3
|0
|20
|8
|+12
|2
|Cusco FC
|22
|10
|7
|1
|2
|17
|8
|+9
|3
|Sporting Cristal
|19
|10
|5
|4
|1
|18
|5
|+13
|4
|Alianza Lima
|18
|11
|5
|3
|3
|17
|12
|+5
|5
|Deportivo Garcilaso
|18
|11
|4
|6
|1
|14
|12
|+2
|6
|FBC Melgar
|17
|12
|4
|5
|3
|18
|13
|+5
|7
|ADT
|17
|11
|5
|2
|4
|12
|13
|-1
|8
|Sport Huancayo
|15
|12
|4
|3
|5
|22
|20
|+2
|9
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|+1
|10
|Atlético Grau
|14
|11
|4
|2
|5
|16
|15
|+1
|11
|Comerciantes Unidos
|12
|10
|3
|3
|4
|11
|15
|-4
|12
|Los Chankas
|12
|9
|4
|0
|5
|12
|22
|-10
|13
|Juan Pablo II
|11
|10
|2
|5
|3
|9
|11
|-2
|14
|Alianza Atlético
|10
|10
|2
|4
|4
|6
|6
|0
|15
|Ayacucho FC
|10
|11
|3
|1
|7
|8
|17
|-9
|16
|Alianza Universidad
|10
|11
|3
|1
|7
|12
|23
|-11
|17
|Sport Boys
|9
|11
|2
|3
|6
|8
|15
|-7
|18
|UTC
|6
|10
|1
|3
|6
|8
|14
|−6
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Viernes 3 de octubre:
- Comerciantes Unidos vs UTC (3:00 pm por L1 MAX)
Sábado 4 de octubre
- Los Chankas vs Cusco FC (1:00 pm por L1 MAX)
- ADT vs Sporting Cristal (3:15 PM por L1 Max y Liga 1 Play)
- Sport Boys vs Sport Huancayo (7:00 pm por L1 MAX)
Domingo 5 de octubre
- Alianza Universidad vs Alianza Lima (12:00 pm por L1 Max y Liga 1 Play)
- Atlético Grau vs Melgar (3:00 pm por L1 Max y Liga 1 Play)
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)
- Universitario vs Juan Pablo II (6:00 pm por L1 MAX)