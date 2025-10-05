Mr. Peet señaló que el problema de transmisión en L1 Max se debe a un tema técnico. Foto: composición LR/captura de L1 Max

Alianza Lima no pudo en Huánuco y cayó 2-1 ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Este resultado los mantiene alejados de la lucha por el título, ya que se mantienen en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Más allá de analizar el trámite del partido, lo realmente llamativo sucedió en el segundo tiempo, cuando L1 Max, canal que transmite la mayoría de encuentros, pasó un cotejo de la segunda división de Argentina.

Tal como lees. Durante el choque en Huánuco, la transmisión se interrumpió para compartir imágenes de la previa del encuentro entre Temperley contra Nueva Chicago. Al respecto, el relator Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, brindó su descargo.

Mr. Peet habla sobre interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max

Al cierre de la cobertura, Arévalo señaló que estaba viendo sus redes sociales y varios seguidores le preguntaron qué sucedió en la transmisión. Sobre ello, aclaró que es un tema que escapa de sus manos, puesto que le compete a la parte técnica del canal.

"Nosotros somos ajenos a la parte técnica. yo tengo un monitor al frente. Después de lo que pase en el tema técnico escapa de nuestra responsabilidad. Dicen que nos hemos ido del aire algunos minutos", dijo el popular Mr. Peet.

L1 Max interrumpe transmisión del partido de Alianza Lima por duelo en Argentina

Transcurría el minuto 65 del encuentro en Huánuco cuando la señal televisiva cambió su enfoque hacia Argentina. En un inicio, las imágenes mostraron a los aficionados de Temperley a la espera del comienzo del partido, programado para la 1:30 p. m. (hora peruana).

Minutos después, salieron los jugadores al ras de campo. Entre los titulares, se pudo ver a Adrián Arregui, quien justamente pasó por la disciplina de Alianza Lima en el 2024.