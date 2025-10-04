Carlos Zambrano, actual jugador de Alianza Lima, sigue dando de qué hablar, esta vez de manera positiva. Hace unas horas se publicó un video del tiktoker Dieguito Sumalavia, quien entrevistó a hinchas del Eintracht Frankfurt, equipo al que el 'Kaiser' llegó en 2012 y donde se consolidó como jugador.

Varios aficionados del equipo, conocido como 'Las Águilas', recordaron con nostalgia al defensor blanquiazul, calificándolo incluso como "uno de los mejores" defensas que ha tenido el club, gracias a su entrega y dedicación, dejando una huella en la historia del equipo.

Hinchas del Frankfurt sobre Carlos Zambrano: "Fue el mejor"

Durante el desarrollo del video, se puede ver cómo el tiktoker pregunta a los hinchas de Frankfurt cómo recuerdan a Zambrano. "Uno de los mejores defensores que hemos tenido", dijo uno de los entrevistados, quien no dudó en mandarle los mejores saludos al defensor. Mientras que otro entrevistado comentó que "no era el mejor que habían tenido, pero que fue el defensor que más dio por la insignia".

¿Cómo le fue a Carlos Zambranos en el Frankfurt?

Carlos Zambrano dejó una huella importante en el Eintracht Frankfurt, club en el que disputó un total de 117 partidos, logrando 2 asistencias y 42 tarjetas amarillas y sin ninguna roja directa durante su paso por el equipo. Con una destacada presencia defensiva y un promedio de participación constante, el 'Kaiser' se consolidó como uno de los referentes de la zaga del conjunto alemán, acumulando un total de 9.951 minutos en cancha y dejando un legado que los hinchas aún recuerdan con admiración.

¿En qué equipos juego Carlos Zambrano?