El exfutbolista peruano Nolberto Solano, ya al frente de la selección absoluta de Pakistán, dio a conocer su primera lista de jugadores para las eliminatorias de la Copa Asiática. Su debut como seleccionador se producirá contra Afganistán, en partidos que se jugarán el 9 y 14 de octubre.

La nómina que publicó Solano reúne sorpresas: hay hasta once jugadores nacionalizados o con conexiones pakistaníes, y uno de ellos es un histórico que dejó el fútbol profesional hace cuatro años.

Nolberto Solano sorprende con lista de convocados en Pakistán

Uno de los llamados más destacados es Kaleemullah Khan, antiguo capitán de la selección paquistaní, quien no mantiene actividad futbolística oficial desde 2021. Su incorporación responde al deseo del cuerpo técnico de contar con una figura de experiencia.

Además, Solano ha optado por convocar futbolistas que nacieron o se desarrollaron fuera de Pakistán, pero que tienen vínculos con ese país. Entre ellos están Abdullah Iqbal, de Dinamarca y jugador del Mjällby sueco; Mohammad Fazal, también nacido en Dinamarca y defensor en la tercera división sueca; así como otros como Harris Zeb (Nueva Zelanda), Etzaz Hussain (Noruega) y los hermanos Adil y Rahil Nabi.

Este llamativo plantel responde a los retos que enfrenta el fútbol paquistaní, donde no existe una liga profesional consolidada, sino competiciones de menor escala. Solano, consciente de esa realidad, ha apostado por reforzar el equipo con jugadores que puedan aportar desde su formación en ligas más desarrolladas.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre el fútbol profesional en Pakistán?

En una reciente entrevista para el programa 'En 3 toques', Nolberto Solano contó cómo es la cruda realidad del fútbol en Pakistán. El popular 'Nobby' señaló que no existe una competencia profesional y que el deporte como tal no es tan famoso en el país.

“No hay una liga profesional, hay competencias amateurs y de ahí sacan chicos para representar la Sub-17 y la Sub-20, ya que es una obligación de la FIFA para participar de la Selección mayor. Acá hay que empezar a trabajar, el deporte no tiene popularidad y los hinchas salen con los resultados, eso tomara un poco de tiempo. al no tener competencia hay mucha falencia”, declaró.