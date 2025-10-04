HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
Deportes

Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a 1 jugador retirado para la Copa de Asia 2025

El técnico peruano también incluyó a 11 futbolistas nacionalizados en lista para el debut de la selección de Pakistán en la Copa de Asia.

Pakistán de Nolberto Solano debutará en la Copa de Asia ante Afganistán. Foto: composición LR/difusión
Pakistán de Nolberto Solano debutará en la Copa de Asia ante Afganistán. Foto: composición LR/difusión

El exfutbolista peruano Nolberto Solano, ya al frente de la selección absoluta de Pakistán, dio a conocer su primera lista de jugadores para las eliminatorias de la Copa Asiática. Su debut como seleccionador se producirá contra Afganistán, en partidos que se jugarán el 9 y 14 de octubre.

La nómina que publicó Solano reúne sorpresas: hay hasta once jugadores nacionalizados o con conexiones pakistaníes, y uno de ellos es un histórico que dejó el fútbol profesional hace cuatro años.

PUEDES VER: Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

lr.pe

Nolberto Solano sorprende con lista de convocados en Pakistán

Uno de los llamados más destacados es Kaleemullah Khan, antiguo capitán de la selección paquistaní, quien no mantiene actividad futbolística oficial desde 2021. Su incorporación responde al deseo del cuerpo técnico de contar con una figura de experiencia.

Además, Solano ha optado por convocar futbolistas que nacieron o se desarrollaron fuera de Pakistán, pero que tienen vínculos con ese país. Entre ellos están Abdullah Iqbal, de Dinamarca y jugador del Mjällby sueco; Mohammad Fazal, también nacido en Dinamarca y defensor en la tercera división sueca; así como otros como Harris Zeb (Nueva Zelanda), Etzaz Hussain (Noruega) y los hermanos Adil y Rahil Nabi.

Este llamativo plantel responde a los retos que enfrenta el fútbol paquistaní, donde no existe una liga profesional consolidada, sino competiciones de menor escala. Solano, consciente de esa realidad, ha apostado por reforzar el equipo con jugadores que puedan aportar desde su formación en ligas más desarrolladas.

PUEDES VER: Kevin Quevedo pidió ser desconvocado de la selección peruana y será baja para el partido ante Chile: Por temas personales

lr.pe

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre el fútbol profesional en Pakistán?

En una reciente entrevista para el programa 'En 3 toques', Nolberto Solano contó cómo es la cruda realidad del fútbol en Pakistán. El popular 'Nobby' señaló que no existe una competencia profesional y que el deporte como tal no es tan famoso en el país.

“No hay una liga profesional, hay competencias amateurs y de ahí sacan chicos para representar la Sub-17 y la Sub-20, ya que es una obligación de la FIFA para participar de la Selección mayor. Acá hay que empezar a trabajar, el deporte no tiene popularidad y los hinchas salen con los resultados, eso tomara un poco de tiempo. al no tener competencia hay mucha falencia”, declaró.

Notas relacionadas
Nolberto Solano sacó a 2 miembros de su comando técnico: busca gente de su confianza tras fracaso de Pakistán en la Copa Asiática

Nolberto Solano sacó a 2 miembros de su comando técnico: busca gente de su confianza tras fracaso de Pakistán en la Copa Asiática

LEER MÁS
Nolberto Solano perdió su tercer partido consecutivo con Pakistán y se quedó con 0 puntos en las eliminatorias a la Copa Asiática sub-23

Nolberto Solano perdió su tercer partido consecutivo con Pakistán y se quedó con 0 puntos en las eliminatorias a la Copa Asiática sub-23

LEER MÁS
Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Kevin Quevedo pidió ser desconvocado de la selección peruana y será baja para el partido ante Chile: "Por temas personales"

Kevin Quevedo pidió ser desconvocado de la selección peruana y será baja para el partido ante Chile: "Por temas personales"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Universitario estrena inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrena inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS
Jhonny Vidales no se hace dramas por quedar fuera de la convocatoria de la selección peruana, pero advierte: "La edad no tiene nada que ver"

Jhonny Vidales no se hace dramas por quedar fuera de la convocatoria de la selección peruana, pero advierte: "La edad no tiene nada que ver"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025