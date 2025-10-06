Universitario aplastó a Juan Pablo II, en el Estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El bicampeón de la Liga 1 mostró su mejor versión, aunque un polémica jugada pudo cambiar la historia del duelo. Anderson Santamaría cometió una fuerte falta a los 7 minutos del segundo tiempo contra el futbolista Cristhian Tizón. La dura entrada se viralizó y generó un debate en el programa 'Fútbol en América'.

La 'U' se mantiene invicta y en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Sin embargo, ya no es la primera vez que sus jugadores se salvan de una expulsión. Justamente, Erick Osores se sorprendió al ver que el árbitro y el VAR no sancionaron a Santamaría pese a los notorios gestos de dolor del extremo izquierdo de Juan Pablo II.

¿Qué dijo Erick Osores sobre la falta que cometió Anderson Santamaría en el Universitario ante Juan Pablo II?

El conductor de Fútbol en América discrepó con Richard de la Piedra, ya que el comentarista consideró que era tarjeta amarilla. "Hay un pisotón claro y la verdad no sé que tanto reclama Andy Polo al árbitro. Me sorprende que Richie de La Piedra le baja a tarjeta amarilla, pero yo considero que es tarjeta roja. A Cristian Tizón le paran dando por su habilidad, aunque en esa se llevó la peor parte. Yo considero que Anderson Santamaría llega a destiempo, pero por el exceso de fuerza con la que entra merecía otro tipo de sanción", aseguró Erick Osores.

Erick Delgado atónito con el VAR por pisotón de Santamaría

Erick Delgado también quedó sorprendido por la falta que hizo Anderson Santamaría. "¿No lo van a revisar? Escúchame, ¿de verdad? Está mal eso. Te juro que pensé que la iba a ver. Parece broma, pero no. No puede ser... Es una jugada dividida, eso es roja", manifestó el exportero durante la transmisión de L1 MAX. El exfutbolista cuestionó el accionar del árbitro Michael Espinoza, quien no amonestó Santamaría ni revisó la acción en el VAR.

"Lo que criticamos en L1 MAX es que no estamos siendo justos con todos de la misma manera. Se ha desvirtuado. Yo puedo entender si hay una pelota dividida y para el árbitro los 2 se dan, pero acá no hay que decir (...)", sentenció, el comentarista deportivo.

