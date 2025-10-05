Universitario 'acaricia' el tricampeonato: los partidos que le quedan para ganar el Torneo Clausura

Universitario de Deportes, tras su victoria sobre Juan Pablo II por 3-0 en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, se consolida en la tabla de posiciones con 30 puntos. El conjunto crema está cada vez más cerca de conseguir el tricampeonato; sin embargo, aún le restan dos partidos para lograr esta gran hazaña.

El conjunto crema deberá enfrentarse a equipos como Sporting Cristal, partido que se disputará en el Estadio Nacional. Además, recibirán a Ayacucho FC en la jornada 15. En ambos compromisos, Universitario buscará la victoria para afianzar su liderazgo en el Torneo Clausura.

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Universitario | Miércoles, 15/10 – 8:00 p. m | Liga 1 · Clausura · Jornada 14 de 15

Universitario vs Ayacucho FC | Domingo, 19/10 – 7:30 p. m. | Liga 1 · Clausura · Jornada 15 de 15

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Con la victoria de los cremas, la tabla de posiciones quedaría de la siguiente manera, con Universitario ampliando la ventaja sobre su rival directo, Cusco FC.