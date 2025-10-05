HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
Fútbol Peruano

Universitario 'acaricia' el tricampeonato: los partidos que le quedan para ganar el Torneo Clausura

Universitario de Deportes consigue una importante victoria sobre Juan Pablo II en la fecha 13 del Torneo Clausura y reafirma sus posibilidades de conseguir el tricampeonato.

Universitario cada vez más cerca del tricampeonato. Foto: difusión
Universitario cada vez más cerca del tricampeonato. Foto: difusión

Universitario de Deportes, tras su victoria sobre Juan Pablo II por 3-0 en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, se consolida en la tabla de posiciones con 30 puntos. El conjunto crema está cada vez más cerca de conseguir el tricampeonato; sin embargo, aún le restan dos partidos para lograr esta gran hazaña.

El conjunto crema deberá enfrentarse a equipos como Sporting Cristal, partido que se disputará en el Estadio Nacional. Además, recibirán a Ayacucho FC en la jornada 15. En ambos compromisos, Universitario buscará la victoria para afianzar su liderazgo en el Torneo Clausura.

PUEDES VER: ¿Por qué habrá playoffs sí o sí en la Liga 1 2025 aun si Universitario sale campeón de forma directa?

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura

  • Sporting Cristal vs Universitario | Miércoles, 15/10 – 8:00 p. m | Liga 1 · Clausura · Jornada 14 de 15
  • Universitario vs Ayacucho FC | Domingo, 19/10 – 7:30 p. m. | Liga 1 · Clausura · Jornada 15 de 15

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Con la victoria de los cremas, la tabla de posiciones quedaría de la siguiente manera, con Universitario ampliando la ventaja sobre su rival directo, Cusco FC.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5Alianza Lima18125341814+4
6FBC Melgar18134631813+5
7Deportivo Garcilaso18114611412+2
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Universidad13124181424-10
14Sport Boys12123361016-6
15Juan Pablo II1111254914-5
16Alianza Atlético1010244660
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
