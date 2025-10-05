Universitario 'acaricia' el tricampeonato: los partidos que le quedan para ganar el Torneo Clausura
Universitario de Deportes consigue una importante victoria sobre Juan Pablo II en la fecha 13 del Torneo Clausura y reafirma sus posibilidades de conseguir el tricampeonato.
Universitario de Deportes, tras su victoria sobre Juan Pablo II por 3-0 en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, se consolida en la tabla de posiciones con 30 puntos. El conjunto crema está cada vez más cerca de conseguir el tricampeonato; sin embargo, aún le restan dos partidos para lograr esta gran hazaña.
El conjunto crema deberá enfrentarse a equipos como Sporting Cristal, partido que se disputará en el Estadio Nacional. Además, recibirán a Ayacucho FC en la jornada 15. En ambos compromisos, Universitario buscará la victoria para afianzar su liderazgo en el Torneo Clausura.
Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura
- Sporting Cristal vs Universitario | Miércoles, 15/10 – 8:00 p. m | Liga 1 · Clausura · Jornada 14 de 15
- Universitario vs Ayacucho FC | Domingo, 19/10 – 7:30 p. m. | Liga 1 · Clausura · Jornada 15 de 15
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Con la victoria de los cremas, la tabla de posiciones quedaría de la siguiente manera, con Universitario ampliando la ventaja sobre su rival directo, Cusco FC.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|30
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|+15
|2
|Cusco FC
|22
|11
|7
|1
|3
|18
|10
|+8
|3
|ADT
|20
|12
|6
|2
|4
|15
|15
|0
|4
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|5
|Alianza Lima
|18
|12
|5
|3
|4
|18
|14
|+4
|6
|FBC Melgar
|18
|13
|4
|6
|3
|18
|13
|+5
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|11
|4
|6
|1
|14
|12
|+2
|8
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|6
|23
|22
|+1
|9
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|+1
|10
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|11
|Comerciantes Unidos
|15
|11
|4
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|Los Chankas
|15
|10
|5
|0
|5
|24
|21
|-9
|13
|Alianza Universidad
|13
|12
|4
|1
|8
|14
|24
|-10
|14
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|10
|16
|-6
|15
|Juan Pablo II
|11
|11
|2
|5
|4
|9
|14
|-5
|16
|Alianza Atlético
|10
|10
|2
|4
|4
|6
|6
|0
|17
|Ayacucho FC
|10
|11
|3
|1
|7
|8
|17
|-9
|18
|UTC
|6
|11
|1
|3
|7
|8
|15
|−7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0