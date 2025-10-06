HOYSuscripcion LR Focus



🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses
Fútbol Peruano

Diego Churín señala que es complicado reemplazar a Álex Valera en Universitario: "El mejor delantero del fútbol peruano"

Diego Churín reconoció la responsabilidad que implica reemplazar a un jugador como Alex Valera, quien presentó molestias en una de sus piernas antes del duelo contra Juan Pablo II.

Diego Churín habló sobre Alex Valera. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media/Liga 1 Te Apuesto
Diego Churín habló sobre Alex Valera. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media/Liga 1 Te Apuesto

El rendimiento de Alex Valera sigue generando comentarios. El delantero de Universitario de Deportes, pese a haber presentado molestias en un reciente entrenamiento previo al duelo contra Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, ha mantenido una destacada racha goleadora, con 7 tantos en 18 partidos, reconocimiento que también le hizo su compañero Diego Churín.

El argentino, autor de un gol frente al equipo de Chongoyape, destacó que en la ‘U’ todos cumplen un rol importante y señaló lo difícil que es “ser el suplente del mejor delantero del fútbol peruano”. Además, reconoció la responsabilidad que siente al tener que reemplazarlo cuando no está disponible.

Diego Churín revela lo complicado que es reemplazar a Alex Valera en Universitario

“Cada uno creo que tiene un rol hoy en día en el plantel, y hoy me toca la misión difícil de ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano. También es difícil cuando me toca jugar porque él no está, desgraciadamente hoy porque tenga alguna molestia física, pero es un poco de auto presión que uno se pone”, explicó en un primer momento Churín.

“El equipo desde que empezó el año fue de mayor a menor, fue creciendo en un montón de facetas y en una de ellas es la madurez. Es lo que se vio reflejado hoy. El equipo en ningún momento se desesperó, en ningún momento entró en el ritmo que quería el rival, siempre con la paciencia de que en algún momento el gol iba a llegar. Tanto yo como mis otros compañeros se entregan a una idea, lo que quiere el profe y se ve muy reflejado”, complementó el jugador argentino.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5Alianza Lima18125341814+4
6FBC Melgar18134631813+5
7Deportivo Garcilaso18114611412+2
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Universidad13124181424-10
14Sport Boys12123361016-6
15Juan Pablo II1111254914-5
16Alianza Atlético1010244660
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
