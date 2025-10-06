Universitario de Deportes se afianza como líder del Torneo Clausura tras golear 3-0 a Juan Pablo II College en el Estadio Monumental, con el resultado perfecto que lo acerca cada vez más al ansiado tricampeonato.

Con el estadio ocupado por miles de hinchas y la presentación de la nueva camiseta crema, el equipo dirigido por Jorge Fossati vivió una jornada idónea. Los goles de Jairo Concha, Diego Churín y José ‘El Tunche’ Rivera en la segunda mitad del compromiso sellaron una victoria que mantiene intacta la ilusión por la estrella 29.

Jesús Castillo y su deseo de seguir brillando en Universitario

Al término del encuentro, Jesús Castillo expresó su satisfacción por el momento que vive en el club crema. Al ser abordado por la prensa, el volante destacó la confianza del entrenador y el respaldo de la hinchada, a la que calificó como una motivación extra.

“Creo que decidí muy bien venir aquí porque el profe me conoce; yo también conozco a los compañeros. He jugado contra ellos; otros han sido mis compañeros de selección. La verdad, yo quería jugar con una hinchada grande, en un club grande, y eso me motiva mucho”, comentó Castillo.

Apunta al duelo ante Sporting Cristal

El futbolista de 24 años también se refirió a su próximo rival: Sporting Cristal, club del que formó parte hasta el 2023. Castillo aseguró que ve cada partido como una final, aunque por ahora está concentrado totalmente en el amistoso entre Perú vs Chile programado para este viernes 10 de octubre, para el que ha sido convocado.

“Es como cualquier otro. Para mí, todos son unas finales y, más ahora que faltan cinco partidos. Es muy importante ganar; vamos paso a paso y ya la semana que viene nos vamos a poner a pensar en Cristal”, agregó.