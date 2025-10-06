HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Jesús Castillo celebra el triunfo de Universitario ante Juan Pablo II y se confiesa: "Quería jugar en un club grande"

Tras la goleada 3-0 a Juan Pablo II, el volante destacó su decisión de llegar al equipo de Fossati. Además, aseguró que vestir la camiseta de un club con una gran hinchada lo hace sentir motivado.

El volante de la U se pronunció tras el triunfo ante Juan Pablo II. Foto: Composición LR
El volante de la U se pronunció tras el triunfo ante Juan Pablo II. Foto: Composición LR

Universitario de Deportes se afianza como líder del Torneo Clausura tras golear 3-0 a Juan Pablo II College en el Estadio Monumental, con el resultado perfecto que lo acerca cada vez más al ansiado tricampeonato.

Con el estadio ocupado por miles de hinchas y la presentación de la nueva camiseta crema, el equipo dirigido por Jorge Fossati vivió una jornada idónea. Los goles de Jairo Concha, Diego Churín y José ‘El Tunche’ Rivera en la segunda mitad del compromiso sellaron una victoria que mantiene intacta la ilusión por la estrella 29.

PUEDES VER Universitario 'acaricia' el tricampeonato: los partidos que le quedan para ganar el Torneo Clausura

lr.pe

Jesús Castillo y su deseo de seguir brillando en Universitario

Al término del encuentro, Jesús Castillo expresó su satisfacción por el momento que vive en el club crema. Al ser abordado por la prensa, el volante destacó la confianza del entrenador y el respaldo de la hinchada, a la que calificó como una motivación extra.

“Creo que decidí muy bien venir aquí porque el profe me conoce; yo también conozco a los compañeros. He jugado contra ellos; otros han sido mis compañeros de selección. La verdad, yo quería jugar con una hinchada grande, en un club grande, y eso me motiva mucho”, comentó Castillo.

PUEDES VER Erick Delgado atónito con el VAR por no revisar pisotón de Santamaría y lo compara con expulsión de Barcos: "¿Cuál es la regla?"

lr.pe

Apunta al duelo ante Sporting Cristal

El futbolista de 24 años también se refirió a su próximo rival: Sporting Cristal, club del que formó parte hasta el 2023. Castillo aseguró que ve cada partido como una final, aunque por ahora está concentrado totalmente en el amistoso entre Perú vs Chile programado para este viernes 10 de octubre, para el que ha sido convocado.

“Es como cualquier otro. Para mí, todos son unas finales y, más ahora que faltan cinco partidos. Es muy importante ganar; vamos paso a paso y ya la semana que viene nos vamos a poner a pensar en Cristal”, agregó.

Notas relacionadas
Erick Delgado atónito con el VAR por no revisar pisotón de Santamaría y lo compara con expulsión de Barcos: "¿Cuál es la regla?"

Erick Delgado atónito con el VAR por no revisar pisotón de Santamaría y lo compara con expulsión de Barcos: "¿Cuál es la regla?"

LEER MÁS
Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II y le sacó ocho puntos de ventaja a Cusco FC a falta de seis jornadas

Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II y le sacó ocho puntos de ventaja a Cusco FC a falta de seis jornadas

LEER MÁS
Universitario 'acaricia' el tricampeonato: los partidos que le quedan para ganar el Torneo Clausura

Universitario 'acaricia' el tricampeonato: los partidos que le quedan para ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

LEER MÁS
Erick Delgado atónito con el VAR por no revisar pisotón de Santamaría y lo compara con expulsión de Barcos: "¿Cuál es la regla?"

Erick Delgado atónito con el VAR por no revisar pisotón de Santamaría y lo compara con expulsión de Barcos: "¿Cuál es la regla?"

LEER MÁS
Mr. Peet destacó a jugador de Alianza Lima pese a derrota 2-1 ante Alianza Universidad: "Fue notable"

Mr. Peet destacó a jugador de Alianza Lima pese a derrota 2-1 ante Alianza Universidad: "Fue notable"

LEER MÁS
Hernán Barcos y la infantil expulsión que se ganó en Alianza Lima: hasta Paolo Guerrero quedó atónito por la roja al 'Pirata'

Hernán Barcos y la infantil expulsión que se ganó en Alianza Lima: hasta Paolo Guerrero quedó atónito por la roja al 'Pirata'

LEER MÁS
Universitario 'acaricia' el tricampeonato: los partidos que le quedan para ganar el Torneo Clausura

Universitario 'acaricia' el tricampeonato: los partidos que le quedan para ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025