Jean Ferrari sigue buscando al nuevo entrenador de la selección peruana. A la espera de que se defina el nombre, muchos aficionados se vieron sorprendidos con las recientes declaraciones de Ricardo Gareca, quien estuvo al mando de la Bicolor durante más de 7 años y logró una histórica clasificación al Mundial 2026.

En medio de este panorama, algunos hinchas se muestran entusiasmados con un posible retorno del 'Tigre' al banquillo nacional; sin embargo, para el exfutbolista Diego Rebagliati esta no sería una buena alternativa.

Diego Rebagliati se resiste al regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana

"¿Cuál es tu opinión de Gallardo en River ahorita?", fue la pregunta que realizó antes de presentar su argumento. Si bien reconoció lo que logró con la selección peruana y su manejo de grupo, el ahora comentarista consideró que a Ricardo Gareca no le iría tan bien en un segundo ciclo al mando de la selección peruana.

"Por eso yo no quiero que vuelva Gareca. No me gustan las segundas partes (...)", agregó en la reciente edición del programa 'Los Reba'. Por otra parte, reveló que la FPF tuvo en la mira a Luis Zubeldía: "Me dijeron que estuvieron a nada de convencer a Zubeldía para que no agarre Fluminense".

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre volver a la selección peruana?

Hace algunas semanas, Ricardo Gareca fue consultado sobre si tuvo algún contacto para dirigir las selecciones de Perú y Venezuela. En ese sentido, el 'Tigre' descartó la opción de la Bicolor.

"¿Hablé con algún dirigente de Perú o Venezuela? No. En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas, de muchas sensaciones. Es una etapa cerrada ya, al menos, en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto", manifestó para 'El Vbar Caracol'.