Universitario recibe a Juan Pablo II en un estadio Monumental a reventar

La ciudad de Andahuaylas es una plaza que los hinchas de Universitario recuerdan con mucho cariño. El año pasado el conjunto crema dio la vuelta olímpica en el estadio Los Chankas y celebró un merecido bicampeonato nacional.

Ayer, precisamente los “Guerreros Chankas” le dieron una manito a la “U” en su lucha por el tricampeonato y en casa derrotaron 2-1 a Cusco FC, escolta de los merengues en este apasionante Torneo Clausura.

Hoy los dirigidos por Jorge Fossati pueden sacarle 8 puntos de ventaja al elenco cusqueño si suman una nueva victoria. El rival de esta noche (6:00 p.m.) en un estadio Monumental a reventar -más de 55.000 espectadores- será Juan Pablo II.

Cada historia es diferente y la oportunidad de seguir firme su camino hacia la estrella número 29 se puede ir acariciando desde hoy.

Los cremas, que hoy estrenarán una camiseta en homenaje al Señor de los Milagros, saldrán con su mejor once, aunque Fossati no arriesgará a su goleador Alex Valera, que en los últimos días trabajó diferenciado. El atacante fue convocado, pero estará a la expectativa.

“Es uno de los jugadores que no está totalmente recuperado y no es que lo saqué allá (ante Alianza Atlético) en los últimos minutos porque estaba jugando mal, es porque estaba con alguna molestia. Lo digo para que no empiecen con esas especulaciones absurdas que he visto”, declaró el estratega uruguayo.

Las opciones que maneja el “Nonno” son José Rivera y también Diego Churín, aunque el jugador nacional tiene la primera opción sobre el argentino. Por lo demás, el equipo será el siguiente: Sebastián Britos en el arco; la línea de tres estará comandada por Matías Di Benedetto, William Riveros y Anderson Santamaría; por las bandas irán José Caravalí junto a Andy Polo y en la volante Jesús Castillo, Jairo Concha y Martín Pérez Guedes. Edison Flores será el otro atacante