HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
Deportes

Universitario recibe a Juan Pablo II en un estadio Monumental a reventar

La derrota de Cusco FC a manos de Los Chankas, le dejó el camino libre a los cremas, que hoy desde las 6:00 p.m. le puede sacar 8 puntos de ventaja a su escolta.

Jairo Concha
Jairo Concha | Carlos Félix

La ciudad de Andahuaylas es una plaza que los hinchas de Universitario recuerdan con mucho cariño. El año pasado el conjunto crema dio la vuelta olímpica en el estadio Los Chankas y celebró un merecido bicampeonato nacional. 

Ayer, precisamente los “Guerreros Chankas” le dieron una manito a la “U” en su lucha por el tricampeonato y en casa derrotaron 2-1 a Cusco FC, escolta de los merengues en este apasionante Torneo Clausura.

Hoy los dirigidos por Jorge Fossati pueden sacarle 8 puntos de ventaja al elenco cusqueño si suman una nueva victoria. El rival de esta noche (6:00 p.m.) en un estadio Monumental a reventar -más de 55.000 espectadores- será Juan Pablo II.

Cada historia es diferente y la oportunidad de seguir firme su camino hacia la estrella número 29 se puede ir acariciando desde hoy.

Los cremas, que hoy estrenarán una camiseta en homenaje al Señor de los Milagros, saldrán con su mejor once, aunque Fossati no arriesgará a su goleador Alex Valera, que en los últimos días trabajó diferenciado. El atacante fue convocado, pero estará a la expectativa.

“Es uno de los jugadores que no está totalmente recuperado y no es que lo saqué allá (ante Alianza Atlético) en los últimos minutos porque estaba jugando mal, es porque estaba con alguna molestia. Lo digo para que no empiecen con esas especulaciones absurdas que he visto”, declaró el estratega uruguayo.

Las opciones que maneja el “Nonno” son José Rivera y también Diego Churín, aunque el jugador nacional tiene la primera opción sobre el argentino. Por lo demás, el equipo será el siguiente: Sebastián Britos en el arco; la línea de tres estará comandada por Matías Di Benedetto, William Riveros y Anderson Santamaría; por las bandas irán José Caravalí junto a Andy Polo y en la volante Jesús Castillo, Jairo Concha y Martín Pérez Guedes. Edison Flores será el otro atacante

Notas relacionadas
Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

LEER MÁS
La advertencia de Jorge Fossati tras la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "No está totalmente recuperado"

La advertencia de Jorge Fossati tras la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "No está totalmente recuperado"

LEER MÁS
Universitario y la peculiar fecha en la que puede salir campeón de la Liga 1 tras derrota de Cusco FC: cremas más cerca del tricampeonato

Universitario y la peculiar fecha en la que puede salir campeón de la Liga 1 tras derrota de Cusco FC: cremas más cerca del tricampeonato

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
ADT derrotó a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: el equipo de Tarma logró remontar el resultado en el segundo tiempo

ADT derrotó a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: el equipo de Tarma logró remontar el resultado en el segundo tiempo

LEER MÁS
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Universitario y la peculiar fecha en la que puede salir campeón de la Liga 1 tras derrota de Cusco FC: cremas más cerca del tricampeonato

Universitario y la peculiar fecha en la que puede salir campeón de la Liga 1 tras derrota de Cusco FC: cremas más cerca del tricampeonato

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde a Universitario tras su importante victoria ante Alianza Atlético: "Es el mejor equipo de la Liga 1"

Reimond Manco se rinde a Universitario tras su importante victoria ante Alianza Atlético: "Es el mejor equipo de la Liga 1"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025