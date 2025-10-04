Universitario y la peculiar fecha en la que puede salir campeón de la Liga 1 tras derrota de Cusco FC: cremas más cerca del tricampeonato
Cusco FC perdió ante Los Chankas en el último minuto y le dio una mano a Universitario, que sigue como único líder del Torneo Clausura 2025.
El campeón de la Liga 1 2025 podría definirse antes de lo previsto. Universitario sigue como único líder del Torneo Clausura y Cusco FC, su más cercano perseguidor, desaprovechó este sábado 4 una gran oportunidad para acortar distancias al caer ante Los Chankas por la jornada 13. El equipo que comanda Miguel Rondelli empezó ganando el encuentro en Andahuaylas, pero luego los locales lo dieron vuelta sobre el final consiguiendo una victoria agónica. Con este resultado, la 'U' quedó más cerca del título.
Este domingo 5 de octubre, Universitario se enfrentará a Juan Pablo II en Chongoyape y si logra sumar tres puntos, dará un paso significativo a la obtención del tricampeonato nacional.
¿En qué fecha del Torneo Clausura puede salir campeón Universitario?
Actualmente, Universitario se encuentra en la cima con 27 puntos y Cusco FC se posiciona segundo con 22 unidades. Si el elenco de Jorge Fossati se impone ante los Guerreros Chankas, le sacaría 8 puntos de diferencia.
Como son 19 jornadas, solo quedarían 15 unidades en disputa, por lo que la 'U' podría coronarse campeón peruano en la fecha 16 o fecha 17, que es la que descansa. Como se coronó ganador del Torneo Apertura, con solo llevarse el Clausura se consagrará campeón nacional.
Fixture de Universitario para lo que resta del Torneo Clausura 2025
A Universitario le quedan 6 partidos por jugar, 3 de local y 3 de visita. Cabe precisar que a los merengues les toca descansar en la jornada 17.
- Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II (local)
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (visitante)
- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (local)
- Fecha 16: ADT vs Universitario (visita)
- Fecha 17: Universitario descansa
- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (local)
- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (visitante).