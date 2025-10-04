En medio del mes morado, Alianza Lima tuvo una curiosa reacción después de la presentación de la camiseta especial de Universitario de Deportes. A través de redes sociales, el conjunto blanquiazul lanzó una indirecta que ha generado impacto entre los hinchas de ambos equipos.

Universitario dio a conocer su camiseta morada como tributo al Señor de los Milagros mediante un video, acompañándolo de pasajes bíblicos y un mensaje que subrayaba que “donde hay unión, hay fe”. El estreno está previsto para el duelo frente a Juan Pablo II en el estadio Monumental.

Horas después, Alianza Lima utilizó sus redes sociales para contrarrestar esa acción, publicó imágenes de figuras soberanas de su historia como Paolo Guerrero y Hernán Barcos vistiendo la indumentaria morada y acompañó las gráficas con un mensaje desafiante: “La única morada del pueblo. De devoción, de tradición y fe”.

A través de un emotivo video que incluyó salmos bíblicos, Universitario de Deportes reveló la camiseta especial que lucirán este mes en honor al Señor de los Milagros. Esta indumentaria será estrenada este domingo frente a Juan Pablo II en el estadio Monumental, bajo el mensaje: "Porque no hay diferencia... El mismo Señor es Señor de todos. La fe no divide. La fe nos une".

