Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
¿Indirecta a Universitario? Alianza Lima deja mensaje sobre camiseta en honor al Señor de los Milagros: "La única morada del pueblo"

Después de que Universitario y otros clubes de la Liga 1 presentaron su camiseta morada, Alianza Lima reveló lanzó un contundente comentario sobre la indumentaria del Señor de los Milagros.

Alianza Lima presentó su camiseta morada a fines de setiembre. Foto: composición LR/X
Alianza Lima presentó su camiseta morada a fines de setiembre. Foto: composición LR/X

En medio del mes morado, Alianza Lima tuvo una curiosa reacción después de la presentación de la camiseta especial de Universitario de Deportes. A través de redes sociales, el conjunto blanquiazul lanzó una indirecta que ha generado impacto entre los hinchas de ambos equipos.

Universitario dio a conocer su camiseta morada como tributo al Señor de los Milagros mediante un video, acompañándolo de pasajes bíblicos y un mensaje que subrayaba que “donde hay unión, hay fe”. El estreno está previsto para el duelo frente a Juan Pablo II en el estadio Monumental.



Alianza Lima deja indirecta tras presentación de la camiseta morada de Universitario

Horas después, Alianza Lima utilizó sus redes sociales para contrarrestar esa acción, publicó imágenes de figuras soberanas de su historia como Paolo Guerrero y Hernán Barcos vistiendo la indumentaria morada y acompañó las gráficas con un mensaje desafiante: “La única morada del pueblo. De devoción, de tradición y fe”.

Publicación de Alianza Lima. Foto: X/Alianza Lima.

Publicación de Alianza Lima. Foto: X/Alianza Lima.



Así luce la camiseta morada de Universitario por el Señor de los Milagros

A través de un emotivo video que incluyó salmos bíblicos, Universitario de Deportes reveló la camiseta especial que lucirán este mes en honor al Señor de los Milagros. Esta indumentaria será estrenada este domingo frente a Juan Pablo II en el estadio Monumental, bajo el mensaje: "Porque no hay diferencia... El mismo Señor es Señor de todos. La fe no divide. La fe nos une".

La camiseta morada de Universitario cuesta 229 soles y puedes comprarla en las tiendas de Marathon a nivel nacional, así como también en su página web.

