Juan Reynoso volvió a encontrarse con el triunfo después de la victoria de Melgar por 2-0 ante Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. En conferencia de prensa postpartido, el experimentado técnico se tomó unos minutos para hablar sobre la lista de convocados de la selección peruana para el compromiso ante Chile. En su análisis, resaltó el llamado de varios rostros nuevos para iniciar el recambio generacional de cara al próximo proceso mundialista.

Asimismo, destacó la inclusión de Matías Lazo, quien viene cosechando buenas actuaciones en el cuadro arequipeño. Del mismo modo, alabó la continuidad de Kenji Cabrera tras volver a recibir el llamado luego de haberse consagrado campeón de la Copa Canadiense. En esta línea, Reynoso agregó a 2 jugadores más que podrían haber sido convocados para los próximos amistosos: Walter Tandazo y Jefferson Cáceres.

Juan Reynoso nombra a 2 jugadores que podrían liderar el recambio de la selección peruana

“Es súper importante lo de Matías porque refuerza lo que ha hecho Melgar en menores, no solo Matías, sino también está Kenji (Cabrera), que se acaba de ir y es de las divisiones inferiores”, dijo en un principio.

Feliz de que futbolistas de Melgar estén recibiendo el llamado, Reynoso también sumó a Tandazo y Cáceres como posibles nombres de cara al futuro cercano.

“También están (Jefferson) Cáceres, Walter (Tandazo), que siempre levanta la mano, estamos hablando de tres o cuatro jugadores que pueden liderar este cambio generacional y les alcanza porque no solamente juegan, son dinámicos y hoy el fútbol pide esa situación”, concluyó.

Convocados de la selección peruana para amistoso contra Chile

Entre los convocados resaltan el joven volante Felipe Chávez (Bayern Múnich), el delantero Juan Pablo Goicochea (Platense) y el arquero Pedro Díaz (Cusco FC).