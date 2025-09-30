Melgar no pudo en Cajabamba y solo igualó 1-1 ante Comerciantes Unidos por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El conjunto arequipeño iba arriba en el marcador con tanto de Bernardo Cuesta, pero un solitario tanto de Matías Sen sobre los últimos minutos sentenció la paridad. Con este resultado, el Dominó quedó en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 14 unidades y lejos de luchar por Clausura. Al término del compromiso, Juan Reynoso tuvo cierta confrontación con los periodistas en conferencia de prensa.

Desde sus primeras palabras, el 'Cabezón' dejó en claro que no estaba cómodo en la sala. En principio, le molestaba las preguntas sobre el análisis del partido de su equipo. Así lo hizo saber en su primera respuesta, la cual fue sumamente escueta: "No, seguro fueron por los cambios, seguro".

Juan Reynoso pasó tenso momento tras empate de Melgar ante Comerciantes Unidos

Unos minutos después, un periodista le insistió para conocer su autocrítica después de repartirse los puntos frente a Comerciantes Unidos. Sin embargo, Juan Reynoso se mantuvo reacio.

“Recapitulo a lo que dije hace un rato, los cambios es echándome la culpa, no porque los jugadores hayan entrado mal, creo que el análisis termina siendo muy simplón y no he venido aquí para hacerlos cambiar de opinión”, declaró.

Posteriormente, utilizó un momento de la conferencia para dejarle algunas palabras al hincha de Melgar a su propio estilo. "A la gente, conocen, saben del trabajo, saben lo que es el club, la autocrítica es más hacia adentro, creo que con hechos uno dice más cosas que estar hablando o diciendo situaciones que la verdad a mí no me interesa convencer a nadie con lo que pueda decir”, agregó.

Al término, el 'Ajedrecista' dejó en claro que no quiere cambiar el punto de vista de los periodistas, con quienes no comparte su análisis deportivo. “Creo que el análisis más profundo que hablar de los cambios y exhibir a los jugadores, creo que es su labor, tengo tantos años en esto que siempre escucho lo mismo, la verdad revertir o tratar de comentar algún detalle para mí es ocioso, ustedes sigan con su lectura, seguro la tienen clarita, esto es fútbol, hicimos muchas cosas buenas, también de las malas, eso terminó pesando en un partido que si habría terminado 3-0 o 4-0, nadie diría nada", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Melgar de Juan Reynoso por el Torneo Clausura?

Después de empatar 1-1 ante Comerciantes Unidos, Melgar recibirá en el estadio Monumental de la UNSA a Cienciano en una nueva edición del clásico del Sur. El compromiso se llevará a cabo este jueves 2 de octubre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max.