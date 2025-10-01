Cienciano vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por el Clásico del Sur por el Torneo Clausura 2025?

Cienciano vs Melgar se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 2 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El duelo, popularmente denominado como el Clásico del Sur, se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Monumental de la UNSA. La transmisión estará a cargo de L1 Max. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El Papá acumula 15 puntos y se ubica en la séptima posición de la tabla. En su último encuentro, Cienciano venció 2-1 a Alianza Lima en un partido lleno de polémicas. Por su parte, la escuadra que dirige Juan Reynoso viene de empatar 1-1 ante Comerciantes Unidos en Cajabamba.

Cienciano vs Melgar: ficha del partido

Partido Cienciano vs Melgar ¿Cuándo? Jueves 2 de octubre del 2025 ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? L1 Max ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA

¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar?

En suelo peruano, el compromiso entre Cienciano vs Melgar por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 se disputará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Cienciano vs Melgar?

El encuentro entre Cienciano y Melgar se podrá seguir EN VIVO por internet a través de L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX). Cabe señalar que este canal está disponible en las señales de DirecTV, Best Cable, Claro TV y también mediante la plataforma L1 Play.

Pronósticos Cienciano vs Melgar

Apuestas Melgar Empate Cienciano Betsson 1.82 3.60 4.05 Betano.pe 1.87 3.85 4.35 bet365 1.85 3.50 4.50 1xBet 1.80 3.72 4.25 CoolbetLATAM 1.76 3.75 4.50 DoradoBet 1.80 3.60 4.33

Posibles alineaciones Cienciano vs Melgar