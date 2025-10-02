La segunda etapa de Juan Reynoso al mando de Melgar no empezó de la mejor manera. A pesar de mostrar una mejora en el rendimiento, el equipo rojinegro registró algunos empates que le impidió meterse en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. El entrenador Juan Reynoso no fue ajeno a este panorama y se pronunció previo al partido de hoy contra Cienciano.

El extécnico de la selección peruana remarcó que se encuentra "enojado" con los últimos resultados. Asimismo, indicó que perdieron puntos de manera ingenua y merecieron ganar los partidos contra ADT de Tarma, Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos.

Reynoso no considera un fracaso quedar fuera de los 4 primeros de Liga 1

"Yo soy el más enojado por haber perdido puntos al final. Sabemos que esto es un deporte colectivo, sabemos cómo rindió el equipo. Sería poco inteligente de mi parte decir que hemos sido un desastre y no le ganamos a nadie, cuando perdimos 6 puntos de forma ingenua. Jugamos bien. En Tarma debimos ganar, a Garcilaso debimos ganarle y el fin de semana debimos ganar. Son 6 puntos que hoy nos pondrían en cuarto o quinto lugar", manifestó en conferencia de prensa.

Juan Reynoso reflexionó sobre la posibilidad de no terminar entre los 4 primeros en la tabla acumulada de la Liga 1. En ese sentido, el popular 'Cabezón' afirmó que este representaría una derrota, pero no un fracaso.

"Por rendimiento no pasa, pasa por resultados. En mi competencia interna, siento que si no llegamos al cuarto lugar será una derrota, no fracaso porque es una palabra que se ha vulgarizado tanto y no es la esencia de lo que se quiere decir. Si es una derrota... De haber recuperado un equipo que no superaba a los rivales en los últimos meses, y hoy los superamos, pero tampoco estamos ganando. Ese sería un sentimiento de revisar detalles para seguir mejorando", concluyó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Melgar de Arequipa se ubica en la novena casilla del Torneo Clausura con solo 14 unidades.