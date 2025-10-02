HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Juan Reynoso y su reflexiva conclusión si no logra estar entre los 4 primeros de la Liga 1: "Será una derrota, no un fracaso"

El entrenador de Melgar de Arequipa fue claro al mencionar que, a pesar de tener varios empates, sus dirigidos demostraron un gran nivel en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Juan Reynoso asumió la dirección técnica de Melgar tras su paso por la selección peruana. Foto: composición LR/AFP
La segunda etapa de Juan Reynoso al mando de Melgar no empezó de la mejor manera. A pesar de mostrar una mejora en el rendimiento, el equipo rojinegro registró algunos empates que le impidió meterse en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. El entrenador Juan Reynoso no fue ajeno a este panorama y se pronunció previo al partido de hoy contra Cienciano.

El extécnico de la selección peruana remarcó que se encuentra "enojado" con los últimos resultados. Asimismo, indicó que perdieron puntos de manera ingenua y merecieron ganar los partidos contra ADT de Tarma, Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos.

PUEDES VER: Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez'

lr.pe

Reynoso no considera un fracaso quedar fuera de los 4 primeros de Liga 1

"Yo soy el más enojado por haber perdido puntos al final. Sabemos que esto es un deporte colectivo, sabemos cómo rindió el equipo. Sería poco inteligente de mi parte decir que hemos sido un desastre y no le ganamos a nadie, cuando perdimos 6 puntos de forma ingenua. Jugamos bien. En Tarma debimos ganar, a Garcilaso debimos ganarle y el fin de semana debimos ganar. Son 6 puntos que hoy nos pondrían en cuarto o quinto lugar", manifestó en conferencia de prensa.

Juan Reynoso reflexionó sobre la posibilidad de no terminar entre los 4 primeros en la tabla acumulada de la Liga 1. En ese sentido, el popular 'Cabezón' afirmó que este representaría una derrota, pero no un fracaso.

"Por rendimiento no pasa, pasa por resultados. En mi competencia interna, siento que si no llegamos al cuarto lugar será una derrota, no fracaso porque es una palabra que se ha vulgarizado tanto y no es la esencia de lo que se quiere decir. Si es una derrota... De haber recuperado un equipo que no superaba a los rivales en los últimos meses, y hoy los superamos, pero tampoco estamos ganando. Ese sería un sentimiento de revisar detalles para seguir mejorando", concluyó.

PUEDES VER: Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: 'No sé, yo tengo 31'

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Melgar de Arequipa se ubica en la novena casilla del Torneo Clausura con solo 14 unidades.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2711830208+12
2Cusco FC2210712178+9
3Sporting Cristal1910541185+13
4Alianza Lima18115331712+5
5Deportivo Garcilaso18114611412+2
6ADT17115241213-1
7Cienciano15104331613+3
8Sport Huancayo15124352220+2
9Melgar14113531613+3
10Atlético Grau14114251615+1
11Comerciantes Unidos12103341115-4
12Los Chankas1294051222-10
13Juan Pablo II1110253911-2
14Alianza Atlético1010244660
15Ayacucho FC1011317817-9
16Alianza Universidad10113171223-11
17Sport Boys911236815-7
18UTC610136814−6
19Deportivo Binacional00000000
