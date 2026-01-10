HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Álex Valera y su emotivo mensaje tras ganar el premio al Mejor Jugador de la Liga 1 con Universitario: "Siempre estuve en Copa Perú"

El '9' de la 'U' consagra como el mejor jugador de la Liga 1 2025 tras ser clave en el tricampeonato de Universitario, anotando 16 goles y destacando en todas las facetas del juego.

Álex Valera se emociona al ganar el premio del Mejor Jugador de Liga 1 2025. Foto: Lr/Latin Media
Álex Valera se emociona al ganar el premio del Mejor Jugador de Liga 1 2025. Foto: Lr/Latin Media

Álex Valera fue pieza clave en Universitario para lograr el tricampeonato en la Liga 1. El delantero peruano fue el máximo goleador del torneo con 16 anotaciones y también marcó diferencia en diversas facetas del juego. Un '9' muy completo que tiene 'pressing', goles y se asocia bien con los volantes. Por este motivo, 'Valegol' se llevó el premio al Mejor Jugador de la temporada 2025. Sin duda, el MVP del fútbol peruano.

Lo más sorprendente fue que Álex Valera empezó jugando en Copa Perú y fútbol playa e incluso no hizo divisiones menores para escalar al fútbol profesional. Pese a ello, no tuvo problemas para encontrar la técnica y el olfato goleador en Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

lr.pe

¿Qué dijo Álex Valera luego de ganar el premio al Mejor Jugador de la Liga 1 2025?

"Estoy feliz y muy contento por todo ese esfuerzo, tanto mío como del grupo. Este premio es de todo el grupo y también del comando técnico. Durante toda mi carrera me han criticado y hace un tiempo eso me dejaba pensando, pero ahora me da igual y hay que seguir adelante. Yo sé el esfuerzo que hago todos los días. Siempre estuve en Copa Perú y nunca tuve una formación, pero estos últimos años se me ha dado la oportunidad para seguir mejorando. Ahora me dan igual las críticas. Lo que hablen o digan lo tomo siempre para mejorar. Madurar como persona y jugador”, enfatizó el goleador de Universitario en Latin Media.

PUEDES VER: Perú vs Brasil EN VIVO por la Kings World Cup 2026: hora y canal de TV para el decisivo partido de la fase de grupos

lr.pe

Fichajes de Universitario de Deportes en el 2026

Hasta el momento, la 'U' se encuentra trabajando con Caín Farra, Héctor Fertoli y el arquero Diego Romero. Se espera que los próximos días se sume el delantero Sekou Gassama.

  • Altas: Javier Rabanal (DT), Sekou Gassama (delantero), Caín Fara (defensa) y Héctor Fértoli (mediocampista), Diego Romero (arquero)
  • Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña, Gustavo Dulanto (préstamo), Sebastián Osorio (préstamo), Álvaro Rojas (préstamo)
  • Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Miguel Vargas, Williams Riveros, José Rivera (por confirmar).

PUEDES VER: Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El partido entre Alianza y la 'U' se jugará en la novena jornada, según el fixture de la Liga 1. Se espera un compromiso emocionante de principio a fin para los amantes del fútbol.


Notas relacionadas
Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: ¿cuándo se jugará el primer clásico del fútbol peruano en 2026?

Universitario vs Alianza Lima: ¿cuándo se jugará el primer clásico del fútbol peruano en 2026?

LEER MÁS
Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Independiente EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de los blanquiazules por la Serie Río de La Plata 2026?

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de los blanquiazules por la Serie Río de La Plata 2026?

LEER MÁS
Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

LEER MÁS
Barcelona vs Real Madrid: fecha, hora y canal por la final de la Supercopa de España

Barcelona vs Real Madrid: fecha, hora y canal por la final de la Supercopa de España

LEER MÁS
Con Guerrero y Girotti en el ataque, Alianza Lima hace su debut en la Serie Río de la Plata ante Independiente

Con Guerrero y Girotti en el ataque, Alianza Lima hace su debut en la Serie Río de la Plata ante Independiente

LEER MÁS
Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Administrador de Alianza Lima reveló acuerdo entre 1190 Sports y clubes de Liga 1: "Se van a poner al día"

Administrador de Alianza Lima reveló acuerdo entre 1190 Sports y clubes de Liga 1: "Se van a poner al día"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Deportes

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025