Álex Valera fue pieza clave en Universitario para lograr el tricampeonato en la Liga 1. El delantero peruano fue el máximo goleador del torneo con 16 anotaciones y también marcó diferencia en diversas facetas del juego. Un '9' muy completo que tiene 'pressing', goles y se asocia bien con los volantes. Por este motivo, 'Valegol' se llevó el premio al Mejor Jugador de la temporada 2025. Sin duda, el MVP del fútbol peruano.

Lo más sorprendente fue que Álex Valera empezó jugando en Copa Perú y fútbol playa e incluso no hizo divisiones menores para escalar al fútbol profesional. Pese a ello, no tuvo problemas para encontrar la técnica y el olfato goleador en Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Álex Valera luego de ganar el premio al Mejor Jugador de la Liga 1 2025?

"Estoy feliz y muy contento por todo ese esfuerzo, tanto mío como del grupo. Este premio es de todo el grupo y también del comando técnico. Durante toda mi carrera me han criticado y hace un tiempo eso me dejaba pensando, pero ahora me da igual y hay que seguir adelante. Yo sé el esfuerzo que hago todos los días. Siempre estuve en Copa Perú y nunca tuve una formación, pero estos últimos años se me ha dado la oportunidad para seguir mejorando. Ahora me dan igual las críticas. Lo que hablen o digan lo tomo siempre para mejorar. Madurar como persona y jugador”, enfatizó el goleador de Universitario en Latin Media.

Fichajes de Universitario de Deportes en el 2026

Hasta el momento, la 'U' se encuentra trabajando con Caín Farra, Héctor Fertoli y el arquero Diego Romero. Se espera que los próximos días se sume el delantero Sekou Gassama.

Altas: Javier Rabanal (DT), Sekou Gassama (delantero), Caín Fara (defensa) y Héctor Fértoli (mediocampista), Diego Romero (arquero)

Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña, Gustavo Dulanto (préstamo), Sebastián Osorio (préstamo), Álvaro Rojas (préstamo)

Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Miguel Vargas, Williams Riveros, José Rivera (por confirmar).

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El partido entre Alianza y la 'U' se jugará en la novena jornada, según el fixture de la Liga 1. Se espera un compromiso emocionante de principio a fin para los amantes del fútbol.



