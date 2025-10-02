Felipe Chávez solo ha jugado con las categorías menores de la selección peruana hasta ahora. Foto: composición de LR/Bayern Múnich II

La gran novedad en la primera lista de convocados de Manuel Barreto como DT de la selección peruana fue la inclusión del mediocampista Felipe Chávez. El volante del Bayern Múnich, quien a inicios de año había sido relegado de la sub-20 por 'Chemo' del Solar, recibió la confianza de la 'Muñeca' y podría hacer su debut con el equipo absoluto en el amistoso contra Chile de la fecha FIFA de octubre.

Vía redes sociales, el jugador de 18 años no se mostró indiferente al llamado. Con una breve pero significativa publicación, Chávez dejó entrever su compromiso con la Bicolor al replicar a su manera la noticia de su convocatoria.

Así reaccionó Felipe Chávez tras ser convocado

En una historia de su cuenta oficial de Instagram, el joven futbolista del club bávaro compartió la lista de Barreto y le agregó su toque, con tres emojis de corazones rojos y blancos y de fondo la canción 'Perú Rock', de los artistas Sander Alex, Lucho Quequezana y 'El Viejo' Rodríguez.

Felipe Chávez es uno de los 25 jugadores citados por Manuel Barreto. Foto: captura de Instagram

Hasta ahora, Felipe Chávez solo había tenido la oportunidad de disputar amistosos con las categorías sub-17 y sub-20 de la selección peruana. Pese a su exclusión del Sudamericano sub-20, el jugador estuvo en la mira de Barreto desde que este ingresó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como uno de los llamados a liderar el recambio generacional.

¿Felipe Chávez jugará el amistoso Perú vs Chile?

Por el momento, no se sabe si Chávez podrá sumar minutos en el Clásico del Pacífico, previsto para este viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, de Santiago. Sin embargo, al tratarse de uno de los nombres nuevos, existe mucha expectativa por verlo en acción.