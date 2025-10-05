HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
Fútbol Peruano

Pablo Ceppelini arremete contra la Liga 1 tras derrota de Alianza Lima que lo aleja del Clausura: “Muy amateur todo"

Alianza Lima sufrió una derrota por 2-1 ante Alianza Universidad, lo que motivó la reacción del jugador Pablo Ceppelini, quien señaló que en la Liga peruana se juega menos que en otras.

Pablo Ceppelini ingresó en el segundo tiempo ante Alianza Universidad. Foto: L1 MAX
Pablo Ceppelini ingresó en el segundo tiempo ante Alianza Universidad. Foto: L1 MAX

Alianza Lima cayó derrotado por 2-1 frente a Alianza Universidad en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los goles del triunfo local fueron anotados por Joffre Escobar y Yorleys Mena, mientras que Eryc Castillo descontó para los íntimos. En el segundo tiempo, Hernán Barcos fue expulsado. El partido se tornó cada vez más trabado a medida que se acercaba al final.

Tras el encuentro, Pablo Ceppelini, jugador del cuadro íntimo, se pronunció y criticó a la Liga 1, calificando al fútbol peruano como una liga "amateur". Sin embargo, también reconoció la importancia de la autocrítica y aseguró que seguirán trabajando para mejorar.

PUEDES VER: L1 Max sorprende al interrumpir partido de Alianza Lima para transmitir duelo del ascenso en Argentina

lr.pe

¿Qué dijo Pablo Ceppelini tras derrota de Alianza Lima frente a Alianza Universidad?

“Perdimos, la verdad hay que hacer autocríticos de puertas a dentro, es difícil también, debe ser una de las ligas de Sudamérica que se juega menos, pasa parado el partido, muy amateur todo, pero bueno, es así, hay que mirar para delante, trabajar y ser autocríticos", explicó en un primer momento.

"No me gusta hablar de los jueces, pero es imposible no hablar porque influye en el partido, offside que un hombro, una rodilla, el dedo gordo de la mano adelantado, así que bueno, difícil, pero primero autocrítico, pero también segundo ver la otra parte. No, si somos lógicos, el segundo tiempo se jugó 15 a 20 minutos, es una vergüenza, no puede pasar esto así nunca, a crecer el fútbol peruano", complementó el charrúa.

Sobre las chances del Clausura: “Difícil, hay que ser realistas también, pero quedan 5 finales, hay que tomarlas de la mejor manera y terminar en el acumulado de la mejor manera", finalizó.

PUEDES VER: Hernán Barcos y la infantil expulsión que se ganó en Alianza Lima: hasta Paolo Guerrero quedó atónito por la roja al 'Pirata'

lr.pe

¿Cómo queda Alianza Lima después de esta derrota?

Con este resultado, Alianza Lima queda a 9 puntos de Universitario de Deportes y se ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Sin duda, esta derrota afecta anímicamente al equipo, que deberá reponerse en su próximo partido frente a Sport Boys.

Notas relacionadas
EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY vía L1 MAX, minuto a minuto del partido en Huánuco: Mena pone el 2-1 contra los blanquiazules

EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY vía L1 MAX, minuto a minuto del partido en Huánuco: Mena pone el 2-1 contra los blanquiazules

LEER MÁS
VAR anula golazo de Hernán Barcos por polémico offside de Alianza Lima: íntimos pierden 1-0 ante Alianza Universidad por el Clausura

VAR anula golazo de Hernán Barcos por polémico offside de Alianza Lima: íntimos pierden 1-0 ante Alianza Universidad por el Clausura

LEER MÁS
'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

LEER MÁS
Hernán Barcos y la infantil expulsión que se ganó en Alianza Lima: hasta Paolo Guerrero quedó atónito por la roja al 'Pirata'

Hernán Barcos y la infantil expulsión que se ganó en Alianza Lima: hasta Paolo Guerrero quedó atónito por la roja al 'Pirata'

LEER MÁS
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Alianza Lima sucumbe en Huánuco: perdió 2-1 ante Alianza Universidad y se complica más en el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima sucumbe en Huánuco: perdió 2-1 ante Alianza Universidad y se complica más en el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

LEER MÁS
Juan Manuel Vargas tajante al escoger entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro: "Me quedo con mi 'capi'"

Juan Manuel Vargas tajante al escoger entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro: "Me quedo con mi 'capi'"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Fútbol Peruano

Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025