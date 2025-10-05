Alianza Lima cayó derrotado por 2-1 frente a Alianza Universidad en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los goles del triunfo local fueron anotados por Joffre Escobar y Yorleys Mena, mientras que Eryc Castillo descontó para los íntimos. En el segundo tiempo, Hernán Barcos fue expulsado. El partido se tornó cada vez más trabado a medida que se acercaba al final.

Tras el encuentro, Pablo Ceppelini, jugador del cuadro íntimo, se pronunció y criticó a la Liga 1, calificando al fútbol peruano como una liga "amateur". Sin embargo, también reconoció la importancia de la autocrítica y aseguró que seguirán trabajando para mejorar.

¿Qué dijo Pablo Ceppelini tras derrota de Alianza Lima frente a Alianza Universidad?

“Perdimos, la verdad hay que hacer autocríticos de puertas a dentro, es difícil también, debe ser una de las ligas de Sudamérica que se juega menos, pasa parado el partido, muy amateur todo, pero bueno, es así, hay que mirar para delante, trabajar y ser autocríticos", explicó en un primer momento.

"No me gusta hablar de los jueces, pero es imposible no hablar porque influye en el partido, offside que un hombro, una rodilla, el dedo gordo de la mano adelantado, así que bueno, difícil, pero primero autocrítico, pero también segundo ver la otra parte. No, si somos lógicos, el segundo tiempo se jugó 15 a 20 minutos, es una vergüenza, no puede pasar esto así nunca, a crecer el fútbol peruano", complementó el charrúa.

Sobre las chances del Clausura: “Difícil, hay que ser realistas también, pero quedan 5 finales, hay que tomarlas de la mejor manera y terminar en el acumulado de la mejor manera", finalizó.

¿Cómo queda Alianza Lima después de esta derrota?

Con este resultado, Alianza Lima queda a 9 puntos de Universitario de Deportes y se ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Sin duda, esta derrota afecta anímicamente al equipo, que deberá reponerse en su próximo partido frente a Sport Boys.