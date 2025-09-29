HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Zambrano responde a DT de Cusco FC tras dura indirecta a otros clubes: "Que sigan jugando como tienen que jugar y listo"

"No sé quién le habrá cargado ese peso si nunca lo han tenido", dijo el defensor de Alianza Lima, tras ser consultado sobre las palabras de Miguel Rondelli, quien aseguró que a su equipo se le está poniendo "una mochila que deberían tener otros equipos".

Carlos Zambrano fue expulsado en el último partido de Alianza Lima. Foto: composición LR/La República/captura de GOLPERU
Carlos Zambrano fue expulsado en el último partido de Alianza Lima. Foto: composición LR/La República/captura de GOLPERU

Cusco FC no pudo dar el golpe en el Monumental y cayó 2-1 ante Universitario por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025. Los Dorados perdieron una gran oportunidad de ubicarse líderes y le dejaron el camino libre a la 'U', que mira a los demás equipos desde la cima. En conferencia de prensa, el técnico del elenco cusqueño, Miguel Rondelli, rechazó las insinuaciones hacia sus dirigidos sobre una posible "echada" y aseguró que intentan asignarle a su equipo una carga que en realidad corresponde a otros clubes, los cuales cuentan con un presupuesto más alto y no están compitiendo por el campeonato. Carlos Zambrano se refirió a estas declaraciones.

En diálogo con el programa 'Fútbol Como Cancha', el 'Káiser' fue consultado sobre si en Alianza Lima se sintieron aludidos por estas palabras del técnico argentino y respondió que Cusco FC nunca ha tenido un peso mayor en la lucha por el campeonato, por lo que desconoce por qué ahora sienten que es así.

Carlos Zambrano se pronunció sobre las declaraciones del DT de Cusco FC

"No sé quién le habrá cargado ese peso a ellos si nunca lo han tenido, que sigan jugando como tienen que jugar y listo", declaró el futbolista de 36 años en un primer momento.

El 'León' remarcó que prefiere evitar hablar de los demás clubes, pues involucrarse en disputas verbales no es agradable, y señaló que respeta lo manifestado por Rondelli. "Nosotros no opinamos de otros equipos. Entrar en dimes y diretes es incómodo, pero si él cree conveniente sus declaraciones se respeta igual, ya depende de cada persona", sentenció.

Carlos Zambrano tajante sobre rumores de una ruptura entre jugadores de la selección peruana y la FPF: "Algunos están felices y otros no"

Carlos Zambrano confirmó que recibirá sanción económica de Alianza Lima tras su expulsión: "Me parece justa"

Franco Navarro lanza advertencia a Carlos Zambrano tras nueva expulsión en Alianza Lima: "Ya es el momento de sentarnos"

Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

Carlos Zambrano confirmó que recibirá sanción económica de Alianza Lima tras su expulsión: "Me parece justa"

DT de Cienciano se sinceró sobre la expulsión de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Cienciano: “No creo que haya sido con mala intención”

Franco Navarro lanza advertencia a Carlos Zambrano tras nueva expulsión en Alianza Lima: "Ya es el momento de sentarnos"

Josué Estrada y su fuerte queja por recibimiento hostil de hinchas de Cienciano en su regreso con Alianza Lima: "Hay que medirse"

