HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Curwen en La República
EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     
Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura

Desde el Estadio Unión Tarma, el club rimense y el cuadro tarmeño se enfrentan en un partido que puede ser decisivo para las chances del conjunto dirigido por Paulo Autuori en la Liga 1.

Sporting Cristal no le ha podido ganar a ADT de visita desde que el club tarmeño ascendió a la Liga 1. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
Sporting Cristal no le ha podido ganar a ADT de visita desde que el club tarmeño ascendió a la Liga 1. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO juegan este sábado 4 de octubre, desde las 3.15 p. m., por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido se disputará en el Estadio Municipal Unión Tarma y será transmitido por TV a través del canal L1 Max. Además, en La República podrás seguir la cobertura ONLINE gratis por internet, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

PUEDES VER: Diego Enríquez tras victoria de Cristal ante Ayacucho: 'El hincha siempre quiere golear, pero tenemos un plan de juego'

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT?

En Tarma y el resto del territorio peruano, el partido Sporting Cristal vs ADT empezará a las 3.15 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

La transmisión del cruce entre Cristal y ADT irá a través del canal L1 Max y vía streaming por la aplicación L1 Max Móvil. Si estás en el extranjero, puedes ver el cotejo desde la plataforma Fanatiz.

Pronóstico de Sporting Cristal vs ADT

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar este partido a ADT, que será local contra Sporting Cristal.

  • Betsson: gana Cristal (3,15), empate (3,25), gana ADT (2,22)
  • Betano: gana Cristal (3,20), empate (3,35), gana ADT (2,25)
  • Bet365: gana Cristal (3,20), empate (3,30), gana ADT (2,20)
  • 1XBet: gana Cristal (3,00), empate (3,38), gana ADT (2,25)
  • Coolbet: gana Cristal (3,20), empate (3,35), gana ADT (2,18)
  • Doradobet: gana Cristal (3,25), empate (3,25), gana ADT (2,22).

PUEDES VER: Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros en partido ante Juan Pablo II

lr.pe

Previa de Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal volvió al triunfo en la jornada anterior contra Ayacucho FC, pero ahora le espera una dura visita a la altura de Tarma para medirse a ADT. La gran distancia que lo separa del líder Universitario obliga al club rimense a sacar un triunfo frente al Vendaval Celeste si quiere seguir con chances de ganar el Torneo Clausura.

Para este compromiso, Paulo Autuori podrá volver a contar con Yoshimar Yotún luego de que se cumpliera su fecha de suspensión por haber sido expulsado ante Juan Pablo II. El cuadro bajopontino necesitará de todas sus armas para llevarse un buen resultado, pero los tarmeños, pues solo han perdido dos veces este año jugando en condición de local.

Historial reciente de Sporting Cristal vs ADT

Estos son los resultados de los últimos cinco encuentros entre Sporting Cristal y ADT.

  • Sporting Cristal 2-1 ADT | 17.05.25
  • ADT 3-1 Sporting Cristal | 12.07.24
  • Sporting Cristal 6-2 ADT | 27.01.24
  • ADT 1-1 Sporting Cristal | 06.08.23
  • Sporting Cristal 0-0 ADT | 04.03.23.
Notas relacionadas
Reimond Manco lanza advertencia a Universitario en el Torneo Clausura: "Viendo el fixture, esos tres pueden complicarlos"

Reimond Manco lanza advertencia a Universitario en el Torneo Clausura: "Viendo el fixture, esos tres pueden complicarlos"

LEER MÁS
Diego Enríquez tras victoria de Sporting Cristal ante Ayacucho FC: "El hincha siempre quiere golear, pero tenemos un plan de juego"

Diego Enríquez tras victoria de Sporting Cristal ante Ayacucho FC: "El hincha siempre quiere golear, pero tenemos un plan de juego"

LEER MÁS
Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

LEER MÁS
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

LEER MÁS
Alianza Lima no se resigna y vuelve al triunfo: volteó 2-1 a Atlético Grau en Matute por el Torneo Clausura

Alianza Lima no se resigna y vuelve al triunfo: volteó 2-1 a Atlético Grau en Matute por el Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Fútbol Peruano

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

Mr. Peet apunta sobre el VAR tras polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario: "Se maneja con criterios distintos"

Alan Cantero señaló el sentir de Alianza Lima tras eliminación en Copa Sudamericana: “Nos había tocado un poco”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025