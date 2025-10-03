Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura

Sporting Cristal no le ha podido ganar a ADT de visita desde que el club tarmeño ascendió a la Liga 1. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO juegan este sábado 4 de octubre, desde las 3.15 p. m., por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido se disputará en el Estadio Municipal Unión Tarma y será transmitido por TV a través del canal L1 Max. Además, en La República podrás seguir la cobertura ONLINE gratis por internet, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT?

En Tarma y el resto del territorio peruano, el partido Sporting Cristal vs ADT empezará a las 3.15 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

La transmisión del cruce entre Cristal y ADT irá a través del canal L1 Max y vía streaming por la aplicación L1 Max Móvil. Si estás en el extranjero, puedes ver el cotejo desde la plataforma Fanatiz.

Pronóstico de Sporting Cristal vs ADT

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar este partido a ADT, que será local contra Sporting Cristal.

Betsson: gana Cristal (3,15), empate (3,25), gana ADT (2,22)

Betano: gana Cristal (3,20), empate (3,35), gana ADT (2,25)

Bet365: gana Cristal (3,20), empate (3,30), gana ADT (2,20)

1XBet: gana Cristal (3,00), empate (3,38), gana ADT (2,25)

Coolbet: gana Cristal (3,20), empate (3,35), gana ADT (2,18)

Doradobet: gana Cristal (3,25), empate (3,25), gana ADT (2,22).

Previa de Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal volvió al triunfo en la jornada anterior contra Ayacucho FC, pero ahora le espera una dura visita a la altura de Tarma para medirse a ADT. La gran distancia que lo separa del líder Universitario obliga al club rimense a sacar un triunfo frente al Vendaval Celeste si quiere seguir con chances de ganar el Torneo Clausura.

Para este compromiso, Paulo Autuori podrá volver a contar con Yoshimar Yotún luego de que se cumpliera su fecha de suspensión por haber sido expulsado ante Juan Pablo II. El cuadro bajopontino necesitará de todas sus armas para llevarse un buen resultado, pero los tarmeños, pues solo han perdido dos veces este año jugando en condición de local.

Historial reciente de Sporting Cristal vs ADT

Estos son los resultados de los últimos cinco encuentros entre Sporting Cristal y ADT.