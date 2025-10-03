HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Fútbol Peruano

Alianza Universidad alista cábala ante Alianza Lima para cortar mala racha en Liga 1 y salir de zona de descenso

El equipo de Roberto Mosquera lleva cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y es el principal candidato a perder la categoría. Contra los íntimos, buscará empezar a recuperarse.

El equipo azulgrana actualmente ocupa el penúltimo lugar de la tabla acumulada en la Liga 1 2025. Foto: Alianza UDH
El equipo azulgrana actualmente ocupa el penúltimo lugar de la tabla acumulada en la Liga 1 2025. Foto: Alianza UDH

Alianza Universidad de Huánuco ha entrado en una crisis de resultados. Los últimos cuatro partidos que el equipo de Roberto Mosquera jugó por el Torneo Clausura terminaron en derrota, mala racha que lo ha llevado a ocupar el penúltimo lugar en la tabla acumulada y ser el candidato número uno a descender.

Por si fuera poco, el próximo partido de los azulgranas será contra Alianza Lima, club que lo apostará todo en estas jornadas restantes por ganar el título. Ante esta situación, en el conjunto huanuqueño apelarán a una curiosa 'cábala' para sacar adelante el difícil compromiso que les espera.

PUEDES VER: Revelan a integrantes del comando técnico de Barreto en la selección: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

lr.pe

Alianza Universidad usará 'cábala' ante Alianza Lima

Vía redes sociales, la cuenta oficial de Alianza Universidad adelantó que, para el choque ante los blanquiazules, dejará de lado su tradicional camiseta azulgrana para jugar con una indumentaria alterna.

"Este fin de semana volvemos a ponernos la piel que nos dio tantas alegrías. Huánuco late con su camiseta conmemorativa", publicó el club, en referencia a su tercera equipación para este 2025, la cual comparte colores con la bandera de la ciudad.

El cuadro huanuqueño volverá a usar su camiseta especial tras más de un mes. Foto: captura de Alianza UDH/X

El cuadro huanuqueño volverá a usar su camiseta especial tras más de un mes. Foto: captura de Alianza UDH/X

En agosto, cuando fue lanzada, Alianza UDH usó esta camiseta en cuatro partidos, de los cuales ganó dos, empató uno y solo perdió el restante. En cambio, desde que volvió a usar la principal, solo supo de derrotas.

PUEDES VER: Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros ante Juan Pablo II

lr.pe

¿Qué partidos jugó Alianza Universidad con su camiseta alterna?

Estos son los cotejos que afrontó el elenco de Huánuco con su camiseta conmemorativa 2025.

  • Fecha 4: Alianza Universidad 0-2 Universitario
  • Fecha 5: Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad
  • Fecha 6: Alianza Universidad 2-1 Los Chankas
  • Fecha 7: Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad.

¿Cuándo juega Alianza Universidad vs Alianza Lima?

El partido entre huanuqueños y victorianos está programado para este domingo 5 de octubre, desde las 12.00 p. m., en el estadio Heraclio Tapia, de Huánuco. El encuentro corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

Notas relacionadas
Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

LEER MÁS
Kevin Serna alcanza millonario valor: la cotización del exjugador de Alianza Lima en medio de su convocatoria a Colombia

Kevin Serna alcanza millonario valor: la cotización del exjugador de Alianza Lima en medio de su convocatoria a Colombia

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

LEER MÁS
VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Fútbol Peruano

Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025