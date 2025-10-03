El equipo azulgrana actualmente ocupa el penúltimo lugar de la tabla acumulada en la Liga 1 2025. Foto: Alianza UDH

El equipo azulgrana actualmente ocupa el penúltimo lugar de la tabla acumulada en la Liga 1 2025. Foto: Alianza UDH

Alianza Universidad de Huánuco ha entrado en una crisis de resultados. Los últimos cuatro partidos que el equipo de Roberto Mosquera jugó por el Torneo Clausura terminaron en derrota, mala racha que lo ha llevado a ocupar el penúltimo lugar en la tabla acumulada y ser el candidato número uno a descender.

Por si fuera poco, el próximo partido de los azulgranas será contra Alianza Lima, club que lo apostará todo en estas jornadas restantes por ganar el título. Ante esta situación, en el conjunto huanuqueño apelarán a una curiosa 'cábala' para sacar adelante el difícil compromiso que les espera.

Alianza Universidad usará 'cábala' ante Alianza Lima

Vía redes sociales, la cuenta oficial de Alianza Universidad adelantó que, para el choque ante los blanquiazules, dejará de lado su tradicional camiseta azulgrana para jugar con una indumentaria alterna.

"Este fin de semana volvemos a ponernos la piel que nos dio tantas alegrías. Huánuco late con su camiseta conmemorativa", publicó el club, en referencia a su tercera equipación para este 2025, la cual comparte colores con la bandera de la ciudad.

El cuadro huanuqueño volverá a usar su camiseta especial tras más de un mes. Foto: captura de Alianza UDH/X

En agosto, cuando fue lanzada, Alianza UDH usó esta camiseta en cuatro partidos, de los cuales ganó dos, empató uno y solo perdió el restante. En cambio, desde que volvió a usar la principal, solo supo de derrotas.

¿Qué partidos jugó Alianza Universidad con su camiseta alterna?

Estos son los cotejos que afrontó el elenco de Huánuco con su camiseta conmemorativa 2025.

Fecha 4: Alianza Universidad 0-2 Universitario

Fecha 5: Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad

Fecha 6: Alianza Universidad 2-1 Los Chankas

Fecha 7: Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad.

¿Cuándo juega Alianza Universidad vs Alianza Lima?

El partido entre huanuqueños y victorianos está programado para este domingo 5 de octubre, desde las 12.00 p. m., en el estadio Heraclio Tapia, de Huánuco. El encuentro corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.