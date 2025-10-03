HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Ricardo Gareca lamentó alejamiento de Christian Cueva de la selección peruana: "Es desaprovechar un talento que no abunda"

El extécnico de la selección peruana volvió a hablar acerca de su 'engreído', a quien calificó como un jugador al que hay que estar muy pendiente "para que se sienta cómodo".

Christian Cueva fue uno de los mejores jugadores de la selección peruana con Ricardo Gareca como DT. Foto: composición de LR/Emelec/captura de Pase Filtrado
Ricardo Gareca supo sacar lo mejor de Christian Cueva en la selección peruana pese a los múltiples problemas mediáticos que rodeaban al jugador. Con la salida del 'Tigre', la presencia de 'Aladino' en la Bicolor se fue diluyendo hasta desaparecer por completo de las últimas convocatorias, una situación que el exentrenador lamentó por tratarse de "un talento que no abunda" en el fútbol local.

En una reciente entrevista, Gareca explicó que Cueva es un futbolista al que es necesario "estarle muy encima" para aprovechar su máximo potencial y hacer todo lo posible para que "se sienta cómodo".

PUEDES VER: Robertson fue convocado por Australia tras no ser considerado por la selección peruana para la fecha FIFA de octubre

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Christian Cueva?

"Cuando hay escasez de esta clase de jugadores (Cueva), hay que estarle muy encima, no dejarle de lado, porque son jugadores que fueron determinantes para conseguir logros. No los consigues con cualquiera", declaró el 'Flaco' para el canal de YouTube 'Pase Filtrado'.

"Hay que estar encima para que se sienta cómodo, para que entienda que su lugar es en el exterior, para que entienda que hay que sacrificarse, hay que estar en peso. Tener muchas cosas, que él las tiene, pero sin duda dejarle de lado es desaprovechar un talento que no abunda", agregó el exseleccionador de Perú.

Acerca de los contantes problemas personales con los que su expupilo acostumbraba lidiar, el estratega indicó que "mientras esté afuera, está mucho mejor. Es un muchacho que, lastimosamente, con 33 años le ha tocado vivir innumerables ocasiones. Es un jugador de los mejores que existen, (pero) que requiere de la presencia de uno".

PUEDES VER: Ricardo Gareca contundente sobre polémica entre Renato Tapia y la FPF: '¿El jugador tiene que agachar la cabeza?'

Finalmente, el DT dejó una crítica sutil a quienes consideran que 'Cuevita' es un futbolista fácilmente reemplazable. "Es un jugador que necesitaba que uno esté cerca. Es un beneficio no solo para él, sino para el equipo, para el país y para todos. La carrera es tan corta y cuando te quieres acordar se perdió todo. Pero están los que saben todo y opinan que con cualquiera se reemplaza a Cueva y creen que la solución es dejarlo de lado", culminó.

