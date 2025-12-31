Guillermo Salas cerca de volver a dirigir: excampeón con Alianza Lima asumiría en club de la Liga 2

El técnico peruano Guillermo ‘Chicho’ Salas estaría próximo a regresar a la actividad tras varios meses fuera de los banquillos. El DT que fue campeón con Alianza Lima en el 2022 protagonizaría uno de los movimientos más comentados del mercado peruano de entrenadores de cara a la temporada 2026.

A sus 51 años, Salas ha sido noticia luego de que distintos medios deportivos informaran que el estratega está muy cerca de cerrar un acuerdo con Santos de Nazca, institución que competirá en la Liga 2 con el objetivo de ascender a la primera división.

Guillermo Salas cerca de dirigir a Santas de la Liga 2

Tras su salida de Alianza Lima, donde alcanzó el título nacional y se ganó el cariño de la afición, Salas vivió un período de inactividad después de su último paso por la Universidad César Vallejo. Algunos proyectos no prosperaron y Salas terminó el 2025 sin dirigir.

De acuerdo al periodista Ernesto Macedo, 'Chicho' es del favorito de la directiva de Santos para ser su nuevo entrenador. "Guillermo Salas está cerca de convertirse como director técnico de Santos de Nazca de Liga 2", comentó en su cuenta de X.

¿En qué clubes ha dirigido Guillermo Salas?

La primera experiencia de Guillermo Salas en un banquillo fue al mando de Alianza Lima. El técnico peruano asumió con la responsabilidad de alcanzar el título y lo alcanzó en el 2022. Posteriormente, recaló en la Universidad César Vallejo, pero se fue tras una serie de malos resultados.