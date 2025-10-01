HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     
Deportes

Álex Valera aclara si conversó con Manuel Barreto para ser llamado a la selección peruana: "Voy a estar al 100% con él"

En la antesala del Universitario vs Alianza Atlético, el delantero señaló que espera ser convocado a la selección peruana de cara a los próximos amistosos de fin de año.

Álex Valera no jugó en la última fecha doble con la selección peruana por lesión. Foto: composición LR/captura de L1 Max
Álex Valera no jugó en la última fecha doble con la selección peruana por lesión. Foto: composición LR/captura de L1 Max

Álex Valera volvió a referirse sobre la selección peruana. En la previa del Universitario contra Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, el delantero aseguró que espera ser convocado a la Blanquirroja de cara a los próximos amistosos de fin de año. Como se recuerda, su nombre ha polarizado a la hinchada nacional por sus constantes ausencias cuando era llamado a la Bicolor. Sin embargo, en esta oportunidad, Valera señaló que aguardará por su oportunidad.

Eso sí, aclaró que aún no ha tenido ninguna conversación con Manuel Barreto sobre una posible convocatoria. Es preciso señalar que la 'Muñeca' dará a conocer la lista en los próximos días para el amistoso ante su similar de Chile.

Álex Valera se pronuncia sobre un posible llamado a la selección peruana

"Sí, quiero seguir anotando en lo personal. En la selección, ojalá se dé la oportunidad de estar. Ahora estoy tranquilo, estoy bien. Voy a dar mi 100% también", dijo en un comienzo sobre ser llamado a la Bicolor para las cámaras de L1 Max.

Asimismo, enfatizó en que estará en su plenitud si Manuel Barreto lo llama a la selección peruana. "No he conversado con nadie, pero bueno, en la convocatoria están los que están bien. Si Manuel me llama, voy a estar al 100% con él". concluyó.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú y Chile marcará el debut de Manuel Barreto en el banquillo nacional. Esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico' se disputará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

Notas relacionadas
Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

LEER MÁS
Papá de Renato Tapia habló sobre polémico tuit de su hijo tras designación de Manuel Barreto: "Eso a muchos les puede parecer bueno o no"

Papá de Renato Tapia habló sobre polémico tuit de su hijo tras designación de Manuel Barreto: "Eso a muchos les puede parecer bueno o no"

LEER MÁS
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alineaciones de Universitario vs Alianza Atlético de Sullana EN VIVO: minuto a minuto del partido por Liga 1

Alineaciones de Universitario vs Alianza Atlético de Sullana EN VIVO: minuto a minuto del partido por Liga 1

LEER MÁS
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

LEER MÁS
Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Deportes

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Barcelona vs PSG EN VIVO HOY por Champions League: minuto a minuto del partido

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025