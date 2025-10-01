Álex Valera volvió a referirse sobre la selección peruana. En la previa del Universitario contra Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, el delantero aseguró que espera ser convocado a la Blanquirroja de cara a los próximos amistosos de fin de año. Como se recuerda, su nombre ha polarizado a la hinchada nacional por sus constantes ausencias cuando era llamado a la Bicolor. Sin embargo, en esta oportunidad, Valera señaló que aguardará por su oportunidad.

Eso sí, aclaró que aún no ha tenido ninguna conversación con Manuel Barreto sobre una posible convocatoria. Es preciso señalar que la 'Muñeca' dará a conocer la lista en los próximos días para el amistoso ante su similar de Chile.

Álex Valera se pronuncia sobre un posible llamado a la selección peruana

"Sí, quiero seguir anotando en lo personal. En la selección, ojalá se dé la oportunidad de estar. Ahora estoy tranquilo, estoy bien. Voy a dar mi 100% también", dijo en un comienzo sobre ser llamado a la Bicolor para las cámaras de L1 Max.

Asimismo, enfatizó en que estará en su plenitud si Manuel Barreto lo llama a la selección peruana. "No he conversado con nadie, pero bueno, en la convocatoria están los que están bien. Si Manuel me llama, voy a estar al 100% con él". concluyó.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El amistoso entre Perú y Chile marcará el debut de Manuel Barreto en el banquillo nacional. Esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico' se disputará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.