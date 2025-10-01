Manuel Barreto estará a cargo de la selección peruana hasta que se designe al nuevo entrenador. Foto: composición LR/A Presión/FPF

Manuel Barreto ya viene planificando lo que será el inicio de su interinato al mando de la selección peruana. A pocos días de su debut oficial ante Chile, se pudo conocer que el exdirector deportivo de Universitario de Deportes presentará una renovada lista de convocados, en la que resalta la ausencia de varios jugadores mundialistas.

De acuerdo a la información del periodista Mr. Peet, son hasta 10 referentes los que no estarán presentes en la visita a Chile y la gira por Rusia. Algunos nombres que resaltan son los de Renato Tapia y Yoshimar Yotún.

Los mundialistas que no estará en la convocatoria de Manuel Barreto

Salvo Carlos Zambrano y Sergio Peña, los demás jugadores que no serán considerados por Manuel Barreto estuvieron presentes con la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

"Advíncula, Zambrano, Tapia, Aquino, Peña, Yotún, Trauco, Corzo, Flores y Cueva no van más. La vieja guardia no está, es lo que tenemos como información", manifestó Mr. Peet en la reciente edición del programa 'A Presión'.

En ese sentido, el comunicador se refirió al caso concreto de Paolo Guerrero, quien podría ser incluido en esta nómina. "Paolo está siempre y cuando la Federación Peruana de Fútbol decida hacerle un partido de despedida aprovechando estos tres partidos amistosos", explicó.

Los primeros convocados de Manuel Barreto a la selección peruana

Por otra parte, Mr. Peet indicó que jugadores como César Inga, Andy Polo y Alex Valera sí serán citados para los amistosos de la selección peruana. Otros de los que se sumarían son Jairo Concha y el arquero Piero Díaz.

"(...) Jairo Concha y Pedro Díaz van a estar en la convocatoria de ahora. Por ahí Jhonny Vidales, Piero Magallanes y algunos nombres que se pueden ir sumando de lo que uno puede ir averiguando", agregó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de MAX'.

Próximos partidos de la selección peruana