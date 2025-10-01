HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Mr. Peet revela 'purga' de mundialistas para la convocatoria de Manuel Barreto a la selección peruana: "No está la vieja guardia"

Además de Renato Tapia y Yoshimar Yotún, el periodista dio a conocer que otros 8 referentes no serán considerados por el técnico interino para los próximos amistosos de la selección peruana.

Manuel Barreto estará a cargo de la selección peruana hasta que se designe al nuevo entrenador. Foto: composición LR/A Presión/FPF
Manuel Barreto estará a cargo de la selección peruana hasta que se designe al nuevo entrenador. Foto: composición LR/A Presión/FPF

Manuel Barreto ya viene planificando lo que será el inicio de su interinato al mando de la selección peruana. A pocos días de su debut oficial ante Chile, se pudo conocer que el exdirector deportivo de Universitario de Deportes presentará una renovada lista de convocados, en la que resalta la ausencia de varios jugadores mundialistas.

De acuerdo a la información del periodista Mr. Peet, son hasta 10 referentes los que no estarán presentes en la visita a Chile y la gira por Rusia. Algunos nombres que resaltan son los de Renato Tapia y Yoshimar Yotún.

PUEDES VER: Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: 'Nos volveremos a encontrar'

lr.pe

Los mundialistas que no estará en la convocatoria de Manuel Barreto

Salvo Carlos Zambrano y Sergio Peña, los demás jugadores que no serán considerados por Manuel Barreto estuvieron presentes con la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

"Advíncula, Zambrano, Tapia, Aquino, Peña, Yotún, Trauco, Corzo, Flores y Cueva no van más. La vieja guardia no está, es lo que tenemos como información", manifestó Mr. Peet en la reciente edición del programa 'A Presión'.

En ese sentido, el comunicador se refirió al caso concreto de Paolo Guerrero, quien podría ser incluido en esta nómina. "Paolo está siempre y cuando la Federación Peruana de Fútbol decida hacerle un partido de despedida aprovechando estos tres partidos amistosos", explicó.

PUEDES VER: Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

lr.pe

Los primeros convocados de Manuel Barreto a la selección peruana

Por otra parte, Mr. Peet indicó que jugadores como César Inga, Andy Polo y Alex Valera sí serán citados para los amistosos de la selección peruana. Otros de los que se sumarían son Jairo Concha y el arquero Piero Díaz.

"(...) Jairo Concha y Pedro Díaz van a estar en la convocatoria de ahora. Por ahí Jhonny Vidales, Piero Magallanes y algunos nombres que se pueden ir sumando de lo que uno puede ir averiguando", agregó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de MAX'.

Próximos partidos de la selección peruana

  • Chile vs Perú | viernes 10 de octubre | Estadio Bicentenario de La Florida.
  • Perú vs Rusia | miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo
  • Perú vs Chile | martes 18 de noviembre | Estadio Fischt de Sochi.
Notas relacionadas
Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

LEER MÁS
FPF envió cartas de reserva por 'europeos' Fabio Gruber y Alexander Robertson para amistoso ante Chile

FPF envió cartas de reserva por 'europeos' Fabio Gruber y Alexander Robertson para amistoso ante Chile

LEER MÁS
Carlos Zambrano tajante sobre rumores de una ruptura entre jugadores de la selección peruana y la FPF: "Algunos están felices y otros no"

Carlos Zambrano tajante sobre rumores de una ruptura entre jugadores de la selección peruana y la FPF: "Algunos están felices y otros no"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: "Nos volveremos a encontrar"

Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: "Nos volveremos a encontrar"

LEER MÁS
Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: "No todo fue lo que se esperaba"

LEER MÁS
Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

LEER MÁS
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
Barcelona vs PSG EN VIVO HOY vía ESPN: hora y canal del partido por Champions League con Lamine Yamal

Barcelona vs PSG EN VIVO HOY vía ESPN: hora y canal del partido por Champions League con Lamine Yamal

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte Superior de Justicia de Cajamarca recibe reconocimiento nacional por sus Buenas Prácticas de Ecoeficiencia 2025

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras

Deportes

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Entrenador de Cusco FC y su fuerte critica a la Liga 1 tras perder con Universitario: "Deberían tener..."

Barcelona vs PSG EN VIVO HOY por ESPN: alineaciones, a qué hora juegan y dónde ver partido de la UEFA Champions League 2025-26

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota