Deportes

Figuras de la U. de Chile que eliminaron a Alianza Lima rechazarían convocatoria para amistoso contra la selección peruana

Tres jugadores de U de Chile que eliminaron al conjunto de Gorosito están disconformes con el partido amistoso entre la selección peruana de fútbol y la 'Roja'

Universidad de Chile no estaría conforme con el partido amistoso de la 'Roja' y Perú. Foto: Lr/ESPN
Universidad de Chile no estaría conforme con el partido amistoso de la 'Roja' y Perú. Foto: Lr/ESPN

Universidad de Chile eliminó a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y avanzó a las semifinales del prestigioso torneo internacional. Sin embargo, el 'Romántico Viajero' estaría disconforme por el partido amistoso entre la selección peruana y Chile. Justamente, 3 jugadores están en incómodos con este compromiso debido a que complica el calendario de competencias oficiales.

El cuadro mapochino quiere aprovechar la única fecha de la ventana internacional para llevar a cabo dos partidos amistosos. En noviembre, el equipo tiene programados dos encuentros: el primero se llevará a cabo el 15 de noviembre contra Rusia, mientras que el segundo será una revancha ante la ‘Blanquirroja’ el 18 del mismo mes. Ambos compromisos se realizarán en territorio ruso.

PUEDES VER: Entrenador de Cusco FC y su fuerte critica a la Liga 1 tras perder con Universitario: "Deberían tener..."

lr.pe

Los 3 futbolistas chilenos que no quieren jugar contra Perú

Lucas Assadi, Javier Altamirano y Fabián Hormazábal estarían disconformes con el compromiso amistoso de Perú ante Chile, ya que las figuras del 'Romántico Viajero' están enfocadas en la liga chilena y en la Copa Sudamericana 2025.

A pesar de la incomodidad expresada por Gustavo Álvarez, el reglamento establece que los ‘Azules’ deben ceder a los jugadores Lucas Assadi, Javier Altamirano y Fabián Hormazábal. En caso de no cumplir con esta obligación, el equipo se enfrentará a serias consecuencias, ya que no podrán contar con estos futbolistas en los partidos del campeonato chileno, lo que se consideraría una alineación indebida.

PUEDES VER: Piero Quispe no pudo anotarle al recordado arquero Andrew Radmayne con Sydney FC: el volante peruano debutó en el once titular

lr.pe

¿Cuándo jugará la selección peruana tras ser eliminado del Mundial?

En el mismo programa 'Hablemos de Max', se adelantó que el próximo partido de la selección peruana será ante Chile. El duelo ante la Roja se llevará este 10 de octubre, a partir de 6.00 p. m. (hora peruana).

"La información del amistoso Perú vs. Chile: va a ser el viernes 10 de octubre a las 8 de la noche de allá, 6 de la tarde de aquí, en el Estadio Bicentenario de La Florida, que tiene campo sintético. Ese va a ser el debut de Manuel Barreto y, viendo la programación de la fecha 14 del Clausura, entiendo que después de ese partido no habrán más", comentó el periodista Eduardo Combe.

