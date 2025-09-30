HOYSuscripcion LR Focus

Renato Tapia es calificado como "digno de un emperador" tras brillar con Al-Wasl en Emiratos Árabes Unidos: "El Fahd del mes"

El volante peruano se ha ganado un lugar en la medular del Al Wasl y su gran rendimiento no ha pasado por alto. Por ello, recibió una curiosa condecoración por parte su equipo.

Renato Tapia llegó a Al-Wasl procedente de Leganés. Foto: Al Wasl
Renato Tapia llegó a Al-Wasl procedente de Leganés. Foto: Al Wasl

En su nueva aventura futbolística lejos de Europa, Renato Tapia ha comenzado a dejar huella en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. El mediocampista peruano, con una presencia cada vez más destacada en Al Wasl, acaba de recibir uno de los primeros reconocimientos de su etapa en el Golfo: fue designado Mejor Jugador del Mes por votación de la afición del club.

Tapia, de 30 años, llegó al club emiratí luego de su desvinculación del Leganés tras su descenso en España. Con pasado en clubes europeos como Feyenoord, Twente y Celta de Vigo, su recorrido en el Viejo Continente le otorga experiencia que ahora aplica en territorio árabe.

PUEDES VER: Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: Nos volveremos a encontrar

lr.pe

Renato Tapia es elogiado y lo denominan como "digno de un emperador"

Desde su debut, el volante ha sido pieza fundamental en el armado del equipo. Bajo la dirección del técnico Luis Castro, el peruano ha recibido un rol que va más allá de lo puramente táctico: la afición incluso lo ha concebido como un referente dentro del plantel. Con ello, Tapia se convierte en un valor emocional para los hinchas, y su entrega en el campo le ha valido elogios sostenidos.

El premio al Mejor Jugador del Mes fue anunciado a través de las redes oficiales del club, acompañado de una caricatura alusiva y elogios enfáticos: “rendimiento digno de un emperador”, rezaba la publicación. La votación, abierta al público, reflejó el aprecio de los seguidores con comentarios como “Tapia se lo merece” y “100 % de acuerdo”.

Hasta ahora, Tapia ha disputado cuatro partidos en la liga local, además de aparecer en torneos complementarios como la Copa AFC y la Copa de Liga de los EAU. A nivel disciplinario, su registro también es impecable: hasta el momento no presenta amonestaciones ni expulsiones, un reflejo de su fútbol sobrio y eficiente.

Renato Tapia fue elegido como el jugador del mes. Foto: Al Wasl.

Renato Tapia fue elegido como el jugador del mes. Foto: Al Wasl.

PUEDES VER: Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: blanquiazules van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de mercado de Renato Tapia?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Renato Tapia tiene un valor en el mercado de 2 millones de euros.

