'Flaco' Granda destrozó la etapa de Juan Reynoso al mando de la selección peruana: "Era inmirable"

Tras la pésima campaña de la selección nacional en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la opinión pública expresó su malestar en los principales medios de comunicación por el fracaso de la 'blanquirroja'. En ese contexto, y en medio de un ambiente tenso y de fuertes críticas, Giancarlo Granda se refirió a las recientes declaraciones de Juan Reynoso, quien dirigió las primeras seis jornadas del proceso clasificatorio y apenas sumó dos puntos.

Juan Reynoso, uno de los máximos culpables de la mala campaña de la selección peruana

Después de que el actual entrenador de Melgar hablara sobre su decepcionante paso por la selección peruana y asumiera la responsabilidad de lo que le tocó vivir mientras fue director técnico de la 'bicolor', el periodista deportivo Giancarlo Granda no dudó en criticar los malos resultados y el estilo de juego del popular 'Cabezón'.

''Le dimos 6 y recién en la sexta pudimos patear al arco; démosle 18 más para hacer gol. El equipo de Reynoso, con todo cariño, es un tecnicazo, era inmirable la selección de Reynoso. Los tiros de esquina terminaban en los pies de Pedro Gallese. ¿Qué más quieren? La selección, a diferencia de los clubes, tiene 18 partidos. Entre estar en el sótano 4 y el sótano 3 no hay mucha diferencia. Igual, si hay un temblor, te caes. Es incomparable decir si le iba a ir mejor que a Jorge Fossati si se quedaba'', comentó en el programa 'Al Ángulo'

La decepcionante campaña de la selección peruana durante el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026

El 'Flaco' Granda tampoco dejó pasar la oportunidad de lanzar un irónico comentario tras la decepcionante campaña de la selección peruana y aseguró que, afortunadamente, la pesadilla terminó y que ya era hora de que la Liga 1 se reinicie, pues los últimos dos partidos (ante Uruguay y Paraguay) fueron desastrosos, al punto de caer goleado frente a los charrúas y certificar su eliminación oficial de la cita mundialista.

“Volvió el fútbol, ¿no? Después de tres semanas sin fútbol, porque yo no sé si podemos catalogar lo que vimos como fútbol. ¿Para qué pararon el campeonato si tan divertido estaba? Bolivia y Venezuela estuvieron chéveres, pero lo nuestro, ¿para qué?”, declaró.