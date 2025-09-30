'Puma' Carranza y Waldir Sáenz tuvieron una fuerte disputa en el evento 'Clásico de Leyendas', donde se enfrentaron exjugadores de Universitario y Alianza Lima. El enfrentamiento tenía un gran ambiente con hinchada de ambos conjuntos y el buen fútbol estaba garantizado. Sin embargo, todo se puso tenso cuando la leyenda crema disputó un balón con el ídolo blanquiazul y casi llegan a las manos.

La situación no pasó a mayores y los ánimos no se caldearon gracias a la intervención del árbitro del encuentro. No obstante, uno de los presentes grabó este acalorado momento y se volvió viral en redes sociales.

'Puma' Carranza y Waldir Sáenz casi se pelean en 'Clásico de Leyendas'

Todo comenzó cuando Waldir Sáenz bajó un balón largo con pecho. El exblanquiazul controló, dirigió y se animó a sacar un centro raso, pero el 'Puma' Carranza se barrió fuertemente para impedir que la jugada prospere.

Sáenz quedó en el suelo y quedó enganchado con Carranza. El ídolo crema se ofuscó y quiso empujar a su rival. Sin embargo, el árbitro tuvo una acción rápida al intervenir y separarlos para que la situación no pase a mayores. Posteriormente, sus compañeros tranquilizaron a ambos protagonistas.

¿Cómo terminó el Universitario vs Alianza Lima por el 'Clásico de Leyendas'?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima terminó en empate 2-2 en el tiempo reglamentario. En este sentido, ambos equipos tuvieron que irse a tanda de penales, donde la 'U' se terminó llevando el triunfo después de estrellar el balón en el arco que custodiaba Juan 'Chiquito' Flores.