Filtran videos de los actos racistas contra Eryc Castillo durante el Alianza Lima vs Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura
¡Lamentable! Un video difundido ha generado el repudio al mostrar a hinchas de Cienciano proferir palabras racistas contra el jugador de Alianza Lima en el partido por el Torneo Clausura.
Eryc Castillo fue víctima de actos racistas mientras se jugaba el Alianza Lima vs Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega por el Torneo Clausura. En los minutos finales del partido, el atacante ecuatoriano, quien se fue expulsado tras una fuerte entrada contra el ‘Ruso’ Neira, sufrió discriminación racial por parte de aficionados del 'Papá', lo que generó el fuerte rechazo de la delegación íntima en ese momento del partido.
Este lunes 29 de septiembre, se difundió un video en la que se escucha a unos hinchas de Cienciano insultar a la popular 'Culebra', lo que servirá más adelante para tener pruebas concretas ante una eventual denuncia por parte del cuadro íntimo sobre este lamentable suceso y las autoridades puedan actuar como corresponde.
Eryc Castillo sufrió actos de racismos en el Alianza Lima vs Cienciano
De acuerdo al material compartido por la cuenta "Socios Organizados AL1901", en X, se escucha a un aficionado expresar "Hijo de p***" y a otro decir "Mono de m***".
Resultado deplorable que en la actualidad se sigan dando estos hechos de violencia, pese a las diversas campañas que se promueven en Sudamérica. Hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido un comunicado oficial, pero seguro lo hará en las próximas horas o días. Con ello, se espera sanciones drásticas para que poco a poco se puedan ir erradicando actos discriminatorios.
Eryc Castillo fue expulsado en el Alianza Lima vs Cienciano
Al minuto 100 del encuentro, el futbolista de 30 años vio la cartulina roja luego de una dura entrada contra el ‘Ruso’ Neira.