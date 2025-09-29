HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Filtran videos de los actos racistas contra Eryc Castillo durante el Alianza Lima vs Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura

¡Lamentable! Un video difundido ha generado el repudio al mostrar a hinchas de Cienciano proferir palabras racistas contra el jugador de Alianza Lima en el partido por el Torneo Clausura.

Eryc Castillo fue expulsado en el final del partido. Foto: composición LR/captura de "Socios Organizados AL1901"/La República
Eryc Castillo fue expulsado en el final del partido. Foto: composición LR/captura de "Socios Organizados AL1901"/La República

Eryc Castillo fue víctima de actos racistas mientras se jugaba el Alianza Lima vs Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega por el Torneo Clausura. En los minutos finales del partido, el atacante ecuatoriano, quien se fue expulsado tras una fuerte entrada contra el ‘Ruso’ Neira, sufrió discriminación racial por parte de aficionados del 'Papá', lo que generó el fuerte rechazo de la delegación íntima en ese momento del partido.

Este lunes 29 de septiembre, se difundió un video en la que se escucha a unos hinchas de Cienciano insultar a la popular 'Culebra', lo que servirá más adelante para tener pruebas concretas ante una eventual denuncia por parte del cuadro íntimo sobre este lamentable suceso y las autoridades puedan actuar como corresponde.

PUEDES VER: Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: 'Es un impresentable'

lr.pe

Eryc Castillo sufrió actos de racismos en el Alianza Lima vs Cienciano

De acuerdo al material compartido por la cuenta "Socios Organizados AL1901", en X, se escucha a un aficionado expresar "Hijo de p***" y a otro decir "Mono de m***".

Resultado deplorable que en la actualidad se sigan dando estos hechos de violencia, pese a las diversas campañas que se promueven en Sudamérica. Hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido un comunicado oficial, pero seguro lo hará en las próximas horas o días. Con ello, se espera sanciones drásticas para que poco a poco se puedan ir erradicando actos discriminatorios.

PUEDES VER: Mr. Peet explota en vivo contra arbitro tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano: 'Eres un desastre'

lr.pe

Eryc Castillo fue expulsado en el Alianza Lima vs Cienciano

Al minuto 100 del encuentro, el futbolista de 30 años vio la cartulina roja luego de una dura entrada contra el ‘Ruso’ Neira.

Notas relacionadas
'Flaco' Granda hizo peculiar comparación entre Carlos Zambrano y un carro tras expulsión en derrota de Alianza Lima: "Es como un Ferrari"

'Flaco' Granda hizo peculiar comparación entre Carlos Zambrano y un carro tras expulsión en derrota de Alianza Lima: "Es como un Ferrari"

LEER MÁS
Cienciano y su sarcástico mensaje tras vencer 2-1 a Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Puro biri biri"

Cienciano y su sarcástico mensaje tras vencer 2-1 a Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Puro biri biri"

LEER MÁS
Asistente técnico de Néstor Gorosito arremete contra el arbitraje tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Nos sacan del partido"

Asistente técnico de Néstor Gorosito arremete contra el arbitraje tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Nos sacan del partido"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

LEER MÁS
Mr. Peet explota en vivo contra arbitro tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Eres un desastre"

Mr. Peet explota en vivo contra arbitro tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Eres un desastre"

LEER MÁS
Mr. Peet defiende a Eryc Castillo pese a expulsión que dejó a Alianza Lima con 9 jugadores ante Cienciano: "No se lo recrimino"

Mr. Peet defiende a Eryc Castillo pese a expulsión que dejó a Alianza Lima con 9 jugadores ante Cienciano: "No se lo recrimino"

LEER MÁS
Alejandro Hohberg reconoce que se "avivaron" en polémico gol de Cienciano que reclamó todo Alianza Lima y apuntó: "Ellos lo hacían"

Alejandro Hohberg reconoce que se "avivaron" en polémico gol de Cienciano que reclamó todo Alianza Lima y apuntó: "Ellos lo hacían"

LEER MÁS
Mr. Peet cuestiona actitud de Carlos Zambrano por ser expulsado en derrota de Alianza Lima: "Tuvo que mantener tranquilo al equipo"

Mr. Peet cuestiona actitud de Carlos Zambrano por ser expulsado en derrota de Alianza Lima: "Tuvo que mantener tranquilo al equipo"

LEER MÁS
Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?

Paolo Guerrero dejó rotundo análisis tras derrota de Alianza Lima que los complica en el Clausura: "Estuvimos dormidos los primeros minutos"

Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota