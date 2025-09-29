La derrota de Alianza Lima frente a Cienciano sigue dando de qué hablar. Más allá del 2-1 a favor de los cusqueños, el cuadro íntimo no mostró un buen desempeño, lo que se evidenció con la expulsión de Carlos Zambrano a los 35 minutos. Sin embargo, en el minuto 90, Eryc Castillo también vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada contra un jugador del conjunto rojo.

Posteriormente, durante la transmisión del programa 'Madrugol', Mr. Peet, fiel a su estilo, brindó su análisis del encuentro. Lo que más llamó la atención fue su comentario respecto a la expulsión del ecuatoriano, señalando que esta no merecía discusión y respaldando así al jugador, quien había recibido numerosas críticas por dicha acción.

Mr. Peet defiende a Eryc Castillo tras expulsión

"Ahora tenemos la expulsión de Castillo, pero yo la expulsión no la discuto ni se la recrimino. Yo también me hubiera ido igual, y el tipo se está sacando la mier…, te marca una diferencia. Yo también me hubiera ido igual que Castillo, no se la discuto al árbitro ni se la recrimino", explicó en un primer momento.

"Creo que ha sido un mazazo difícil para este equipo, que asumió un riesgo de intentar llegar lo más alto de la Sudamericana y quedó fuera, y de paso quedó lejos del torneo. Ciertamente, cuesta volver a insertarse de nuevo en el torneo, pero tiene que hacerlo. Y tiene que terminar peleando, y después verás si te alcanza o no", finalizó Mr. Peet.

Datos de Eryc Castillo con Alianza Lima

En la Liga 1 Clausura, el ecuatoriano ha disputado 6 partidos, en los que no ha convertido goles, pero sí registra 1 asistencia, acumulando un total de 478 minutos en cancha.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025