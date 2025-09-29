HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Mr. Peet defiende a Eryc Castillo pese a expulsión que dejó a Alianza Lima con 9 jugadores ante Cienciano: "No se lo recrimino"

Mr. Peet, en su análisis, respaldó a Castillo, quien fue expulsado al minuto 90. Sin embargo, también reconoció la difícil situación del equipo tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

Mr. Peet dio su análisis sobre el partido de Alianza Lima frente a Cienciano. Foto: composición LR/captura Madrugol/captura L1 Max
Mr. Peet dio su análisis sobre el partido de Alianza Lima frente a Cienciano. Foto: composición LR/captura Madrugol/captura L1 Max

La derrota de Alianza Lima frente a Cienciano sigue dando de qué hablar. Más allá del 2-1 a favor de los cusqueños, el cuadro íntimo no mostró un buen desempeño, lo que se evidenció con la expulsión de Carlos Zambrano a los 35 minutos. Sin embargo, en el minuto 90, Eryc Castillo también vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada contra un jugador del conjunto rojo.

Posteriormente, durante la transmisión del programa 'Madrugol', Mr. Peet, fiel a su estilo, brindó su análisis del encuentro. Lo que más llamó la atención fue su comentario respecto a la expulsión del ecuatoriano, señalando que esta no merecía discusión y respaldando así al jugador, quien había recibido numerosas críticas por dicha acción.

PUEDES VER: Cienciano y su sarcástico mensaje tras vencer 2-1 a Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Puro biri biri"

lr.pe

Mr. Peet defiende a Eryc Castillo tras expulsión

"Ahora tenemos la expulsión de Castillo, pero yo la expulsión no la discuto ni se la recrimino. Yo también me hubiera ido igual, y el tipo se está sacando la mier…, te marca una diferencia. Yo también me hubiera ido igual que Castillo, no se la discuto al árbitro ni se la recrimino", explicó en un primer momento.

"Creo que ha sido un mazazo difícil para este equipo, que asumió un riesgo de intentar llegar lo más alto de la Sudamericana y quedó fuera, y de paso quedó lejos del torneo. Ciertamente, cuesta volver a insertarse de nuevo en el torneo, pero tiene que hacerlo. Y tiene que terminar peleando, y después verás si te alcanza o no", finalizó Mr. Peet.

Datos de Eryc Castillo con Alianza Lima

En la Liga 1 Clausura, el ecuatoriano ha disputado 6 partidos, en los que no ha convertido goles, pero sí registra 1 asistencia, acumulando un total de 478 minutos en cancha.

PUEDES VER: Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2410730188+10
2Cusco FC199612138+5
3Deportivo Garcilaso1810460148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5ADT16105141112-1
6Alianza Lima15104331511+4
7Cienciano15104331613+3
8Melgar14113531613+3
9Atlético Grau14104241513+2
10Sport Huancayo12113351719-2
11Los Chankas1284041220-8
12Comerciantes Unidos12103341115-4
13Alianza Atlético10924364+2
14Juan Pablo II109243810-2
15Ayacucho FC1010316814-6
16Alianza Universidad10103161118-7
17Sport Boys911236815-7
18UTC39036614−8
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Mr. Peet cuestiona actitud de Carlos Zambrano por ser expulsado en derrota de Alianza Lima: "Tuvo que mantener tranquilo al equipo"

Mr. Peet cuestiona actitud de Carlos Zambrano por ser expulsado en derrota de Alianza Lima: "Tuvo que mantener tranquilo al equipo"

LEER MÁS
Cienciano y su sarcástico mensaje tras vencer 2-1 a Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Puro biri biri"

Cienciano y su sarcástico mensaje tras vencer 2-1 a Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Puro biri biri"

LEER MÁS
Asistente técnico de Néstor Gorosito arremete contra el arbitraje tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Nos sacan del partido"

Asistente técnico de Néstor Gorosito arremete contra el arbitraje tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Nos sacan del partido"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

Diego Rebagliati despotricó contra árbitro Jonathan Zamora tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Es un impresentable"

LEER MÁS
Mr. Peet explota en vivo contra arbitro tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Eres un desastre"

Mr. Peet explota en vivo contra arbitro tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Eres un desastre"

LEER MÁS
Alejandro Hohberg reconoce que se "avivaron" en polémico gol de Cienciano que reclamó todo Alianza Lima y apuntó: "Ellos lo hacían"

Alejandro Hohberg reconoce que se "avivaron" en polémico gol de Cienciano que reclamó todo Alianza Lima y apuntó: "Ellos lo hacían"

LEER MÁS
Cienciano y su sarcástico mensaje tras vencer 2-1 a Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Puro biri biri"

Cienciano y su sarcástico mensaje tras vencer 2-1 a Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Puro biri biri"

LEER MÁS
Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

LEER MÁS
Mr. Peet cuestiona actitud de Carlos Zambrano por ser expulsado en derrota de Alianza Lima: "Tuvo que mantener tranquilo al equipo"

Mr. Peet cuestiona actitud de Carlos Zambrano por ser expulsado en derrota de Alianza Lima: "Tuvo que mantener tranquilo al equipo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?

Paolo Guerrero dejó rotundo análisis tras derrota de Alianza Lima que los complica en el Clausura: "Estuvimos dormidos los primeros minutos"

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Alianza Lima perdió ante Cienciano y Universitario quedó como único puntero del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota