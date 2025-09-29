Alianza Lima sufrió en Cusco y perdió 2-1 ante Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El descuento de Paolo Guerrero no fue suficiente para que los blanquiazules rescaten un punto y se quedaron muy lejos de los primeros lugares en la tabla de posiciones del campeonato peruano. Al término del compromiso, Gustavo Zapata, asistente técnico de Néstor Gorosito, aprovechó para arremeter con el arbitraje, liderado por Jonathan Zamora, porque consideró que su actuación fue paupérrima.

En conferencia de prensa, Zapata le pidió a los medios que analicen el desempeño de los árbitros porque siente que realmente los perjudican en cada partido. Asimismo, despotricó contra las decisiones que toma el VAR y su influencia con los jueces principales.

Asistente de Néstor Gorosito critica el arbitraje tras derrota de Alianza Lima

“Estamos atravesando a lo mejor dos derrotas consecutivas las cuales Alianza no está acostumbrado. Una eliminación de una copa excelente que ha hecho durante toda la temporada y un partido totalmente atípico. Me gustaría que lo analizaran ustedes porque verdaderamente la animosidad, el descontrol del partido, realmente se puede jugar poco con los referatos a los cuales estamos siendo sometidos”, comentó Zapata en un principio.

De hecho, también responsabilizó al VAR por su pobre actuación para apoyar a los réferis de campo. “Aparte de los que están a la vista, el réferi y los jueces de línea, están los de arriba también que le señalan cosas de las cuales los que están en el campo, más allá de sus limitaciones o animosidad contra Alianza, pitan y cobran cosas que les manejan de arriba”, añadió.

Al término, aseguró que el equipo está completamente afectado por la forma en la que son perjudicados por las decisiones arbitrales. “Más allá de este resultado que no nos favoreció, no nos pudimos arrimar a los punteros y desgraciadamente nos llevamos esta derrota, estamos muy dolidos por la animosidad y por la persistente de árbitros que nos dirigen de una manera que nos sacan del partido, no se juega. El resultado ya está puesto. Desgraciadamente nos llevamos una derrota la cual no esperábamos”, concluyó.

¿Por qué Jonathan Zamora fue el árbitro del Alianza Lima vs Cienciano?

Cabe destacar que Jonathan Zamora no figuraba en un inicio como el árbitro encargado del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Sin embargo, la Conar le otorgó esta función tras la convocatoria de Kevin Ortega, quien había sido designado en primera instancia, pero debió viajar a Chile para dirigir en el Mundial Sub-20 2025.