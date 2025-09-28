HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

'Flaco' Granda hizo peculiar comparación entre Carlos Zambrano y un carro tras expulsión en derrota de Alianza Lima: "Es como un Ferrari"

El narrador deportivo habló sobre la nueva expulsión de Carlos Zambrano en el Alianza Lima vs Cienciano y explicó por qué parece un auto Ferrari.

Carlos Zambrano regresaba al equipo titular tras su expulsión ante U. de Chile por la Sudamericana. Foto: composición LR/captura de 'Después de Todo'
Alianza Lima no pudo dar el golpe en el Cusco y perdió 2-1 ante Cienciano por el Torneo Clausura. Los íntimos terminaron el partido con 10 jugadores tras la expulsión de Carlos Zambrano, en el primer tiempo, y Eryc Castillo, en la etapa complementaria. El 'Káiser' fue duramente criticado no solo por hinchas del cuadro íntimo, sino por algunos comentaristas deportivos debido al vínculo que ha formado con las tarjetas rojas: es su sexta expulsión en lo que va de la temporada. El 'Flaco' Granda cuestionó la actitud del defensor de la selección peruana y lo comparó con un auto.

En el programa deportivo 'Después de Todo', el narrador deportivo hizo un símil de Zambrano con un auto de la marca Ferrari. Granda explicó, a modo de parodia, que estaba pensando en comprarse ese tipo de auto, pero que Diego Penny le aconsejó que en la ciudad caótica en la que vivimos no iba a poder utilizarlo, llevando esta idea a lo que ha representado en 'León' en Alianza Lima: un buen central que no puede ser utilizado por sus expulsiones.

PUEDES VER: Alejandro Hohberg reconoce que se "avivaron" en polémico gol de Cienciano que reclamó todo Alianza Lima y apuntó: 'Ellos lo hacían'

lr.pe

'Flaco' Granda comparó a Carlos Zambrano con un auto Ferrari

"Zambrano en un Ferrari en Alianza Lima. Es un gran central al que no puedes aprovechar porque constantemente termina expulsado. Es su sexta expulsió del año. Hoy Alianza no perdió el partido, perdió la cabeza, que es lo más importante y lo que menos puedes perder", indicó sobre el 'Káiser', quien fue expulsado al minuto 34 luego de que el árbitro revisara en el VAR un codazo contra Santiago Arias.

Por otro lado, elogió la actitud de Fernando Gaibor de poner calma durante todo el partido, pese a la tensión que se vivía en todo momento. "El único jugador que no perdió la cabeza en Alianza fue Gaibor, quien trató de apaciguar las cosas. Me parece que es un líder positivo dentro de la cancha", agregó.

PUEDES VER: Mr. Peet explota en vivo contra arbitro tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano: 'Eres un desastre'

lr.pe

Tabla del Torneo Clausura 2025 tras el Alianza Lima vs Cienciano

Así quedó la clasificación tras la jornada 11. Universitario es el único líder. Cabe señalar que quedan 7 fechas por jugar.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2410730188+10
2Cusco FC199612138+5
3Deportivo Garcilaso1810460148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5ADT16105141112-1
6Alianza Lima15104331511+4
7Cienciano15104331613+3
8Melgar14113531613+3
9Atlético Grau14104241513+2
10Sport Huancayo12113351719-2
11Los Chankas1284041220-8
12Comerciantes Unidos12103341115-4
13Alianza Atlético10924364+2
14Juan Pablo II109243810-2
15Ayacucho FC1010316814-6
16Alianza Universidad10103161118-7
17Sport Boys911236815-7
18UTC39036614−8
19Deportivo Binacional00000000
