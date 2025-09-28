Mr. Peet explota en vivo contra arbitro tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "Eres un desastre"
Durante la transmisión de L1 MAX, el narrador deportivo apuntó duramente contra el réferi Jonathan Zamora por sus decisiones en el Alianza Lima vs Cienciano.
Mr. Peet evidenció su disconformida del arbitraje de Jonathan Zamora y lo calificó como un "desastre". "Bien expulsado Zambrano y bien expulsado Castillo, hay que decirlo. Lo que hay que decir también es que Jonathan Zamora es un desastre de árbitro", dijo segundos antes del final del partido.
"Y lo termina cuando la pelota le queda a Souza, al hombre de Cienciano. Zamora, hermano, eres un desastre, viejo", acotó luego de que el encuentro terminara en el Cusco.