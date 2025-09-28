Alianza Lima y Cienciano jugaron en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: composición LR/captura de L1 MAX

Alianza Lima y Cienciano jugaron en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: composición LR/captura de L1 MAX

Mr. Peet evidenció su disconformida del arbitraje de Jonathan Zamora y lo calificó como un "desastre". "Bien expulsado Zambrano y bien expulsado Castillo, hay que decirlo. Lo que hay que decir también es que Jonathan Zamora es un desastre de árbitro", dijo segundos antes del final del partido.

"Y lo termina cuando la pelota le queda a Souza, al hombre de Cienciano. Zamora, hermano, eres un desastre, viejo", acotó luego de que el encuentro terminara en el Cusco.