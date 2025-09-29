HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Zambrano tajante sobre rumores de una ruptura entre jugadores de la selección peruana y la FPF: "Algunos están felices y otros no"

El futbolista de Alianza Lima se pronunció sobre el presente de la selección peruana tras las versiones que señalan que hay molestia por parte de algunos jugadores con la directiva de la FPF.

La selección peruana jugará un amistoso con Chile en octubre. Foto: composición LR/La República/FPF
Tras el final de las Eliminatorias 2026, la selección peruana entró en un proceso de reestructuración y cambios pensando en los retos venideros. Uno de las decisiones inmediatas de la FPF fue designar a Manuel Barreto como técnico interino para lo que queda del 2025. Este nombramiento estuvo envuelto en una polémica tras una enigmática publicación de Renato Tapia luego de hacerse oficial la llegada al banquillo de la Bicolor del exdirectivo de Universitario. Esto, sumado a la filtración de algunos hechos ocurridos en la Videna previo al cierre de la última clasificatoria y que tienen como protagonistas a Óscar Ibáñez, Jean Ferrari y del propio Barreto, generó diversos comentarios entre los hinchas, quienes comenzaron a cuestionarse si había una crisis en la interna. Carlos Zambrano, uno de los referentes, opinó al respecto.

El central de Alianza Lima fue consultado en una entrevista en el programa 'Fútbol Como Cancha' sobre si existe alguna ruptura entre algunos jugadores de Perú y la directiva, y respondió que siempre dentro de un club o selección hay personas que estén de acuerdo o en desacuerdo con los cambios que se realizan. El 'Káiser' remarcó que ellos, en el papel de futbolistas, no tienen participación en las decisiones de los altos mandos.

Carlos Zambrano opinó sobre la actualidad de la selección peruana

"En un equipo o en una selección no todos van a estar contentos con el cuerpo técnico o la nueva dirigencia, hay algunos que están felices y otros no. Al final, somos jugadores de fútbol, nos dedicamos a jugar, y en las decisiones de la dirigencia no nos podemos meter. A algunos les gusta y a otros no, y ya depende de cada jugador", contestó.

Zambrano, envuelto en una polémica reciente por su expulsión en el Alianza Lima vs Cienciano, señaló que si hay algún compañero que siente molestia ya es una cuestión personal. Por último, aseguró que sin importar quién esté en la directiva, él siempre dará todo de sí por el bien de la Bicolor.

"Algunos tienen que asumir simplemente lo que hacen en el campo, el que esté incómodo ya depende de cada uno. En el caso de mi persona, esté quién esté en la dirigencia uno tiene que matar por su selección y su camiseta, nada más", finalizó.

¿Cuándo juega la selección peruana contra Chile?

El equipo de todos afrontará su primer amistoso pos Eliminatorias 2026 este 10 de octubre ante la selección chilena. El partido se disputará en la ciudad de Concepción, en el país sureño.

