Paolo Guerrero dejó rotundo análisis tras derrota de Alianza Lima que los complica en el Clausura: "Estuvimos dormidos los primeros minutos"

Además, el delantero de Alianza Lima se refirió a la polémica en el segundo gol de Cienciano en la que él, junto a sus compañeros, reclamaron que el árbitro no pitó para que se ejecute el tiro libre previo al tanto.

Paolo Guerrero anotó el único gol de Alianza Lima ante Cienciano. Foto: captura de L1 MAX
Paolo Guerrero anotó el único gol de Alianza Lima ante Cienciano. Foto: captura de L1 MAX

El delantero de Alianza Lima se mostró dolido por la caída del equipo íntimo en el Inca Garcilaso de la Vega, resultado que los deja sextos en la tabla del Clausura.

"Ya se ha hecho costumbre hablar de los árbitros, no voy a entrar en esas cuestiones. Estuvimos muy domidos los primeros minutos, nos hicieron dos goles muy rápido y este fue el resultado el día de hoy. Teníamos condiciones para hacer un gran partido aquí y salir con la victoria. No voy a hablar del arbitraje, independientemente de lo que él hizo hoy, nosotros hubiéramos podido dar un poco más", declaró.

"Todos mis compañeros estaban diciendo que el cuarto ábitro decía que el principal iba a pitar. Él también dijo que parara el balón, todos estaban esperando, nos estábamos acomodando, pero ellos jugaron rápido. Y bueno, no voy a hablar más de ese asunto, nosotros no hicimos un gran partido. Tenemos que continuar trabajando, aún faltan 7 fechas. No tenemos que bajar los brazos, duele perder así y queda seguir", sentenció.

