Alianza Lima perdió 2-1 ante Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura y quedó en el sexto puesto de la tabla de posiciones. El conjunto íntimo, que terminó el partido con 10 jugadores tras la expulsió de Carlos Zambrano y Eryc Castillo, volvió a caer tras la eliminación de la Copa Sudamericana hace unos días y agravó su presente. Una de las jugadas más discutidas del partido fue la que se generó en el segundo gol del Papá. Tras un centro de Alejandro Hohberg, Jimmy Valoyes conectó de cabeza y venció la portería de Guillermo Viscarra. Rápidamente, todos los futbolistas íntimos reclamaron que el árbitro no había pitado para que se ejecutara la falta.

El atacante de CIenciano, elegido el mejor jugador del partido, habló con la prensa en zona mixta y reconoció que sacaron ventaja en el 2-0 de Valoyes.

"Ellos reclamaban que no se había dado el silbato para jugar, pero aveces pasa que uno siempre trata de sacar ventaja, de jugar rápido. Ellos son un equipo que lo hacía mucho y lo hacían bien, así que hoy estuvimos vivos en esa acción y pudimos sacar ventaja", declaró en zona mixta.