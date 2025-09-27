Karim Benzema no la pasó nada bien en la derrota del Al Itthihad contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo por la cuarta jornada de la Liga Profesional de Arabia Saudita. La escuadra del exgoleador del Real Madrid cayó 2-0 y perdió una gran chance de poder ubicarse como único líder la competición.

Después de lo acontecido en el campo de juego del King Abdullah Sports City, el delantero de 37 años se vio sorprendido cuando una periodista le solicitó un autógrafo. Si bien el popular 'Gato' accedió a este pedido, apenas reconoció lo que iba a firmar, se mostró muy enfadado y empezó a recriminarle.

Karim Benzema se enfada con periodista que intentó burlarse para un 'trend'

"Qué graciosa eres. Eres muy graciosa. ¿Te crees muy graciosa o qué?", fue la primera respuesta del reconocido exfutbolista de la selección francesa al ver que le pedían firmar una fotografía de él en la que se le aprecia recostado.

Al ver la reacción de Karim Benzema, la periodista le mencionó que su intención era hacer un 'trend' en sus redes sociales: "Es para un 'trend'. Hacemos esto con los futbolistas".

El jugador galo no accedió a esta petición y se retiró molesto. "Coge tu 'trend' y tu cosa (rotulador)", fueron sus últimas palabras mientras abandonaba la locación.

¿Qué dijo Karim Benzema tras perder contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo fue la gran figura del triunfo de Al Nassr sobre Al Itthihad. El veterano atacante se encargó de asegurar el triunfo de su equipo con un golazo de cabeza.

Al finalizar el compromiso, Karim Benzema, quien fue compañero de CR7 en el Real Madrid, expresó una breve respuesta sobre lo acontecido y reconoció la superioridad de su rival de turno. "Nos enfrentamos a un equipo más fuerte que Al-Ittihad. Esa es la verdad", manifestó en conferencia de prensa.