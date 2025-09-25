Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por la primera división de Arabia Saudita: ¿a que hora, donde y como ver el partido?

Se viene un gran duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, cuando Al Nassr visite a Al Ittihad en el Estadio King Abdullah Sports City. Ambos equipos están igualados en puntos y luchan por la cima del campeonato. Para los locales, este partido es clave para reafirmar su dominio; una derrota podría permitir que la visita los supere en la tabla.

El conjunto local enfrentará la presión de jugar en casa y de su hinchada, y buscará tomar la iniciativa ofensiva. Por su parte, Al Nassr quiere dejar claro que no solo vino a competir, sino a desafiar al campeón. Con figuras como João Félix y Cristiano Ronaldo, su ataque ha sido contundente en el inicio de la temporada. Se espera un partido dinámico, con ritmo constante, ida y vuelta, y muchas oportunidades de gol, ya que ambos equipos han mostrado un alto poder ofensivo en los últimos encuentros. Además, el encuentro lo podrás seguir aquí en La República Deportes donde te llevaremos el minuto a minuto.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Ittihad?

El encuentro está programado para la 1.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista para los demás países del continente.

Ecuador: 1:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Venezuela: 1:30 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Guyana: 2:00 p.m.

Surinam: 2:00 p.m.

Perú: 1:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Uruguay: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Al Nassr vs Al Ittihad?

El encuentro se podrá seguir aquí, en La República Deportes. Sin embargo, si te encuentras en otro país, podrás verlo a través de los siguientes canales:

Brasil: Zapping, Claro TV +

Estados Unidos: futbo TV, FOX Deportes

México : Caliente TV

: Caliente TV España: Movistar, Movistar+

Principales cuotas para el Al Nassr vs Al Ittihad

Betsson: gana Al Ittihad (3.45), empate (4.35), gana Al Nassr (1.78)

Betano.pe: gana Al Ittihad (3.80), empate (4.75), gana Al Nassr (1.82)

bet365: gana Al Ittihad (3.50), empate (4.33), gana Al Nassr (1.73)

gana Al Ittihad (3.50), empate (4.33), gana Al Nassr (1.73) 1xBet: gana Al Ittihad (3.74), empate (4.30), gana Al Nassr (1.72)

Posibles alineaciones de Al Nassr vs Al Ittihad