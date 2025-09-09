Las selecciones a las que Cristiano Ronaldo tiene de ‘favoritos’ en Eliminatorias Europeas: Luxemburgo lidera la lista
Cristiano Ronaldo está a un paso de convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias al Mundial, empatado con Carlos Ruiz en 39 goles.
Cristiano Ronaldo está muy cerca de convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias rumbo al Mundial. Actualmente, el astro portugués está empatado en goles con el guatemalteco Carlos Ruiz, ambos cuentan con 39 tantos. Un detalle llamativo es que varias de sus víctimas predilectas han sido selecciones a las que CR7 les ha marcado en repetidas ocasiones para acercarse a esa cifra.
Además, Ronaldo es sinónimo de gol y puede presumir récords impresionantes, es el máximo artillero histórico de la Eurocopa (14 goles), de la selección de Portugal, de la UEFA Champions League (140 goles) y del Real Madrid.
¿Cuáles son los países a los cuales Cristiano Ronaldo ha marcado más goles?
Cristiano Ronaldo tiene de 'favoritos' a ocho naciones a las cuales les ha marcado más goles para conseguir un total de 39 goles.
- 11 Luxemburgo
- 7 Armenia, Lituania, Suecia
- 6 Andorra, Hungría
- 5 Letonia, Suiza
Goles de CR7 por competición
- Partido amistoso: 54 partidos, 22 goles
- Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol: 38 goles
- Clasificación para la Eurocopa: 44 partidos, 41 goles
- Eurocopa: 30 partidos, 14 goles
- Copa Mundial de Fútbol: 22 partidos, 8 goles
- Liga de las Naciones de la UEFA: 20 partidos, 15 goles
- Copa FIFA Confederaciones: 4 partidos, 2 goles
¿De qué manera ha convertido Cristiano Ronaldo sus goles vistiendo la camiseta de Portugal?
La principal fortaleza de Ronaldo en el fútbol internacional ha sido su pierna derecha, aunque también ha convertido una cantidad apenas menor con la izquierda y de cabeza. Cerca de una cuarta parte de sus 137 goles con Portugal llegaron mediante penales o jugadas a balón detenido.
- Pierna izquierda: 32
- Pierna derecha: 80
- Cabeza: 28
- De falta directa: 11
- En jugada: 108
- De penalti: 21