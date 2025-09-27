Xabi Alonso llevaba seis victorias al hilo en LaLiga antes de este partido contra Atlético de Madrid. Foto: captura de Real Madrid TV

Real Madrid sufrió una inesperada goleada en el derbi ante Atlético de Madrid, por la fecha 7 de LaLiga 2025-26 de España. Aunque le tocó jugar como visitante, en la previa el club merengue partía como favorito debido que estaba invicto, pero se encontró con un conjunto colchonero que desnudó todas sus falencias para propinarle su primera derrota de la temporada con un contundente 5-2.

Tras el partido, el técnico Xabi Alonso hizo un mea culpa en conferencia de prensa al reconocer el mal desempeño de su equipo. Según dijo, este mal resultado le servirá para sacar conclusiones de cara al futuro mientras su escuadra sigue "en fase de construcción".

Xabi Alonso tras goleada al Real Madrid: "Es una derrota merecida"

"Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien. No hemos jugado bien colectivamente. No hemos estado a nuestro nivel. Estamos en una fase de construcción. Hay que sacar conclusiones porque nos servirán para el futuro. No hay excusas, es una derrota merecida. Nos ha faltado mucho", sostuvo el estratega.

"El por qué nos ha faltado esa intensidad, ese ajuste de cómo contrarrestar mejor... Ahora tienes una idea, pero hay que verlo. Hoy el equipo no ha competido al nivel que se requiere en estos partidos. Lo tendremos que subir", agregó.

Con esta derrota, el Real Madrid pone en riesgo su liderato en la tabla de posiciones de LaLiga. Los merengues aún son primeros con 18 puntos, pero podrían ser rebasados por el Barcelona (16 puntos) si los culés vencen a la Real Sociedad.

Próximo partido del Real Madrid

El siguiente cotejo del Real Madrid será contra Kairat Almaty, por la fecha 2 de la Champions League 2025-26. El conjunto madridista deberá viajar a la lejana Kazajistán para este encuentro, que se jugará el martes 30 de septiembre desde las 11.45 a. m. (hora peruana).