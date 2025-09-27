Italia ha sido campeón del Mundial masculino 4 veces, mientras que Bulgaria solo tiene un subcampeonato. Foto: composición de Jazmin Ceras

Italia ha sido campeón del Mundial masculino 4 veces, mientras que Bulgaria solo tiene un subcampeonato. Foto: composición de Jazmin Ceras

Italia vs Bulgaria EN VIVO se miden este domingo 28 de septiembre, a partir de las 5.30 a. m. (hora peruana), por la final del Mundial de Vóley Masculino 2025. El partido se llevará a cabo en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas. La transmisión por TV de esta definición estará a cargo de Latina (canal 2), pero también podrás informarte acerca del resultado y el marcador de cada set en La República Deportes.

Se define todo en el Mundial. Italia no pasó mayores apuros en la semifinal al imponerse 3-0 a Polonia (25-21, 25-22 y 25-23) para sellar su pase a la final. Bulgaria tuvo algo más de trabajo ante República Checa al ganar 3-1 (25-20, 23-25, 25-21 y 25-22) y ahora busca dar el golpe para celebrar su primera estrella. Los tanos, por su parte, buscan su quinta consagración.

¿A qué hora juega Italia vs Bulgaria?

En Perú, el juego entre Italia y Bulgaria se podrá seguir a partir de las 5.30 a. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 4.30 a. m.

Colombia, Ecuador: 5.30 a. m.

Bolivia, Venezuela: 6.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Miami): 6.30 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.30 a. m.

España: 12.30 p. m.

¿Dónde ver Italia vs Bulgaria?

La gran final Italia vs Bulgaria será transmitida por las pantallas de Latina (canal 2 de señal abierta) y Latina Play (app y web) en territorio peruano. También podrás verlo desde la plataforma de paga VBTV, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente todo tipo de competencias de vóley.

Pronóstico de Italia vs Bulgaria

Según las principales casas de apuestas, Italia es el claro favorito para vencer a Bulgaria y ser el campeón.

Bet365: gana Italia (1,20), gana Bulgaria (4,33)

1XBet: gana Italia (1,12), gana Bulgaria (6,34)

Coolbet: gana Italia (1,14), gana Bulgaria (5,20)

Doradobet: gana Italia (1,23), gana Bulgaria (3,80).

Historial reciente de Italia vs Bulgaria

Bulgaria 1-3 Italia | 11.06.25

Bulgaria 0-3 Italia | 20.06.24

Bulgaria 0-3 Italia | 05.07.22

Bulgaria 1-3 Italia | 06.09.21

Italia 3-2 Bulgaria | 03.06.21.

Últimos partidos de Italia

Polonia 0-3 Italia | 27.09.25

Italia 3-0 Bélgica | 24.09.25

Argentina 0-3 Italia | 21.09.25

Italia 3-0 Ucrania | 18.09.25

Italia 2-3 Bélgica | 16.09.25.

Últimos partidos de Bulgaria