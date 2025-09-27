HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Deportes

Italia vs Bulgaria EN VIVO por la final del Mundial de Vóley Masculino 2025: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver?

Este domingo 28 de septiembre sale el campeón del Mundial de V﻿﻿﻿óley Masculino 2025. La selección italiana busca su segunda corona consecutiva.

Italia ha sido campeón del Mundial masculino 4 veces, mientras que Bulgaria solo tiene un subcampeonato. Foto: composición de Jazmin Ceras
Italia ha sido campeón del Mundial masculino 4 veces, mientras que Bulgaria solo tiene un subcampeonato. Foto: composición de Jazmin Ceras

Italia vs Bulgaria EN VIVO se miden este domingo 28 de septiembre, a partir de las 5.30 a. m. (hora peruana), por la final del Mundial de Vóley Masculino 2025. El partido se llevará a cabo en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas. La transmisión por TV de esta definición estará a cargo de Latina (canal 2), pero también podrás informarte acerca del resultado y el marcador de cada set en La República Deportes.

Se define todo en el Mundial. Italia no pasó mayores apuros en la semifinal al imponerse 3-0 a Polonia (25-21, 25-22 y 25-23) para sellar su pase a la final. Bulgaria tuvo algo más de trabajo ante República Checa al ganar 3-1 (25-20, 23-25, 25-21 y 25-22) y ahora busca dar el golpe para celebrar su primera estrella. Los tanos, por su parte, buscan su quinta consagración.

PUEDES VER: Atlético Madrid goleó 5-2 al Real Madrid por LaLiga: el cuadro colchonero se lució en el derbi español

lr.pe

¿A qué hora juega Italia vs Bulgaria?

En Perú, el juego entre Italia y Bulgaria se podrá seguir a partir de las 5.30 a. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 4.30 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.30 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.30 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Miami): 6.30 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.30 a. m.
  • España: 12.30 p. m.

¿Dónde ver Italia vs Bulgaria?

La gran final Italia vs Bulgaria será transmitida por las pantallas de Latina (canal 2 de señal abierta) y Latina Play (app y web) en territorio peruano. También podrás verlo desde la plataforma de paga VBTV, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente todo tipo de competencias de vóley.

Pronóstico de Italia vs Bulgaria

Según las principales casas de apuestas, Italia es el claro favorito para vencer a Bulgaria y ser el campeón.

  • Bet365: gana Italia (1,20), gana Bulgaria (4,33)
  • 1XBet: gana Italia (1,12), gana Bulgaria (6,34)
  • Coolbet: gana Italia (1,14), gana Bulgaria (5,20)
  • Doradobet: gana Italia (1,23), gana Bulgaria (3,80).

Historial reciente de Italia vs Bulgaria

  • Bulgaria 1-3 Italia | 11.06.25
  • Bulgaria 0-3 Italia | 20.06.24
  • Bulgaria 0-3 Italia | 05.07.22
  • Bulgaria 1-3 Italia | 06.09.21
  • Italia 3-2 Bulgaria | 03.06.21.

PUEDES VER: Universitario vs Cusco FC HOY vía GOLPERÚ: hora y canal para ver el partido en el Estadio Monumental

lr.pe

Últimos partidos de Italia

  • Polonia 0-3 Italia | 27.09.25
  • Italia 3-0 Bélgica | 24.09.25
  • Argentina 0-3 Italia | 21.09.25
  • Italia 3-0 Ucrania | 18.09.25
  • Italia 2-3 Bélgica | 16.09.25.

Últimos partidos de Bulgaria

  • República Checa 1-3 Bulgaria | 26.09.25
  • Estados Unidos 2-3 Bulgaria | 25.09.25
  • Bulgaria 3-0 Portugal | 22.09.25
  • Bulgaria 3-0 Chile| 17.09.25
  • Eslovenia 2-3 Bulgaria | 15.09.25.
Notas relacionadas
Bulgaria se impuso 3-1 ante República Checa y es el primer clasificado a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Bulgaria se impuso 3-1 ante República Checa y es el primer clasificado a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

LEER MÁS
Italia aplastó 3-0 a Polonia y es el segundo clasificado a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Italia aplastó 3-0 a Polonia y es el segundo clasificado a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

LEER MÁS
¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atlético Madrid goleó 5-2 al Real Madrid por LaLiga: el cuadro colchonero se lució en el derbi español

Atlético Madrid goleó 5-2 al Real Madrid por LaLiga: el cuadro colchonero se lució en el derbi español

LEER MÁS
Italia aplastó 3-0 a Polonia y es el segundo clasificado a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Italia aplastó 3-0 a Polonia y es el segundo clasificado a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

LEER MÁS
Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

LEER MÁS
Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

LEER MÁS
Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

LEER MÁS
Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY vía GOLPERÚ: hora y canal para ver el partido en el Estadio Monumental

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY vía GOLPERÚ: hora y canal para ver el partido en el Estadio Monumental

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Deportes

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por la primera división de Arabia Saudita: ¿a que hora, donde y como ver el partido?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota