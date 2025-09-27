República Checa vs Polonia EN VIVO por el tercer lugar del Mundial de Vóley Masculino 2025: hora y canales para ver el partido
Polonia, tras una dura derrota ante Italia, busca redimirse en este importante encuentro. República Checa también desea hacer historia al aspirar a la medalla de bronce en el Mundial de Vóley.
La máxima fiesta del voleibol masculino llega a su fin. República Checa se enfrenta a Polonia por el tercer puesto del Mundial de Vóley 2025. El sexteto polaco parte ligeramente como favorito en Filipinas. El partido se puede ver en Direct Sports y Latina desde la 1:30 AM. Ambos equipos quieren recuperarse, tras caer en semifinales y ahora colgarse la medalla de bronce.
El cuadro de Bulgaria firmó un 3-1 República Checa e Italia aplastó 3-0 a Polonia. Justamente, los ganadores se disputan la medalla de oro en el partido de fondo. El bloque polaco tendrá que mejorar mucho luego de ser humillado por la potencia italiana. Por otro lado, los checos quieren hacer historia en este deporte.
¿Cuándo juegan la final del Mundial de Vóley Masculino y el tercer puesto?
El encuentro por el tercer puesto y la tan anticipada final del Mundial de vóley masculino 2025 se llevarán a cabo el mismo día. Según la información publicada en la página oficial de la FIVB, ambos partidos están programados para el domingo 28 de septiembre. Es importante destacar que los seguidores del voleibol deberán aguardar dos años, ya que la próxima edición del torneo está prevista para el año 2027 y se llevará a cabo en Polonia.
¿A qué hora juega República Checa ante Polonia por el Mundial de Vóley Masculino 2025?
Los fanáticos del voleibol no quieren perderse este partido decisivo por la medalla de bronce del Mundial de Vóley Masculino 2025.
|País
|Hora Local del Partido
|🇵🇪 Perú
|01:30 a.m. (28 sep)
|🇨🇴 Colombia
|01:30 a.m. (28 sep)
|🇪🇨 Ecuador
|01:30 a.m. (28 sep)
|🇧🇴 Bolivia
|02:30 a.m. (28 sep)
|🇻🇪 Venezuela
|02:30 a.m. (28 sep)
¿Dónde ver el partido entre República Checa ante Polonia por el Mundial de Vóley Masculino?
La transmisión del Polonia vs Italia estará a cargo de Latina TV por señal abierta, DSports (canal oficial del torneo) y SporTV. Otra opción para seguir las semifinales del Mundial de Vóley 2025 es a través de las plataformas DGO y VBTV (Volleyball World)