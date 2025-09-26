República Checa vs Bulgaria EN VIVO: horarios y canal para ver las semifinales del Mundial de Vóley Masculino

La ronda de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 empieza este sábado 27 de septiembre, desde la 1.30 a. m. (hora peruana), con el República Checa vs Bulgaria. El partido se jugará en el Mall of Asia Arena, de la ciudad de Pasay (Filipinas) y será transmitido por la señal de Latina (canal 2). Además, La República Deportes te llevará el punto a punto gratis por internet de cada set.

El equipo checo tiene un durísimo desafío ante el combinado búlgaro, que está invicto en este certamen. Ambos conjuntos clasificaron por ranking a este certamen y ahora están muy cerca de la gloria, que los checos ya saborearon en la década de los 50 y 60 como Checoslovaquia.

¿A qué jugará República Checa vs Bulgaria?

Desde territorio peruano, el República Checa vs Bulgaria se podrá seguir a partir de la 1.30 a. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 12.30 a. m.

Colombia, Ecuador: 1.30 a. m.

Bolivia, Venezuela: 2.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Miami): 2.30 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.30 a. m.

España: 8.30 a. m.

¿Qué canal transmitirá República Checa vs Bulgaria?

En Perú, el partido entre República Checa y Bulgaria se podrá ver por las pantallas de Latina (canal 2 de señal abierta). Para el extranjero, podrás verlo a través de VBTV, plataforma de streaming que transmite el Mundial, así como diversas competencias del deporte de la net.

Apuestas de República Checa vs Bulgaria

Los pronósticos para este encuentro están con la selección de Bulgaria, que tiene más probabilidades de vencer a República Checa según las casas de apuestas.

Betsson: gana República Checa (3,25), gana Bulgaria (1,26)

Bet365: gana República Checa (3,75), gana Bulgaria (1,25)

1XBet: gana República Checa (3,78), gana Bulgaria (1,28)

Coolbet: gana República Checa (3,54), gana Bulgaria (1,27)

Doradobet: gana República Checa (3,66), gana Bulgaria (1,25).

Últimos partidos de República Checa

República Checa 3-1 Irán | 25.09.25

Túnez 0-3 República Checa | 23.09.25

República Checa 3-0 China | 18.09.25

Brasil 3-0 República Checa | 15.09.25

Serbia 0-3 República Checa | 14.09.25.

Últimos partidos de Bulgaria