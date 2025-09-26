HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Deportes

República Checa vs Bulgaria EN VIVO: horarios y canal para ver las semifinales del Mundial de Vóley Masculino

Este sábado 27 de septiembre, República Checa y Bulgaria definen al primer finalista del Mundial de Vóley Masculino 2025. El partido se podrá ver por señal abierta en Perú.

República Checa y Bulgaria jugarán entre sí de nuevo luego de 4 años. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
República Checa y Bulgaria jugarán entre sí de nuevo luego de 4 años. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

La ronda de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 empieza este sábado 27 de septiembre, desde la 1.30 a. m. (hora peruana), con el República Checa vs Bulgaria. El partido se jugará en el Mall of Asia Arena, de la ciudad de Pasay (Filipinas) y será transmitido por la señal de Latina (canal 2). Además, La República Deportes te llevará el punto a punto gratis por internet de cada set.

El equipo checo tiene un durísimo desafío ante el combinado búlgaro, que está invicto en este certamen. Ambos conjuntos clasificaron por ranking a este certamen y ahora están muy cerca de la gloria, que los checos ya saborearon en la década de los 50 y 60 como Checoslovaquia.

PUEDES VER: Venezuela se consagró campeona del Sudamericano Sub 17: la Vinotinto le quita el título a Brasil con un contundente 3-0

lr.pe

¿A qué jugará República Checa vs Bulgaria?

Desde territorio peruano, el República Checa vs Bulgaria se podrá seguir a partir de la 1.30 a. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 12.30 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.30 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.30 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Miami): 2.30 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.30 a. m.
  • España: 8.30 a. m.

¿Qué canal transmitirá República Checa vs Bulgaria?

En Perú, el partido entre República Checa y Bulgaria se podrá ver por las pantallas de Latina (canal 2 de señal abierta). Para el extranjero, podrás verlo a través de VBTV, plataforma de streaming que transmite el Mundial, así como diversas competencias del deporte de la net.

Apuestas de República Checa vs Bulgaria

Los pronósticos para este encuentro están con la selección de Bulgaria, que tiene más probabilidades de vencer a República Checa según las casas de apuestas.

  • Betsson: gana República Checa (3,25), gana Bulgaria (1,26)
  • Bet365: gana República Checa (3,75), gana Bulgaria (1,25)
  • 1XBet: gana República Checa (3,78), gana Bulgaria (1,28)
  • Coolbet: gana República Checa (3,54), gana Bulgaria (1,27)
  • Doradobet: gana República Checa (3,66), gana Bulgaria (1,25).

PUEDES VER: Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

lr.pe

Últimos partidos de República Checa

  • República Checa 3-1 Irán | 25.09.25
  • Túnez 0-3 República Checa | 23.09.25
  • República Checa 3-0 China | 18.09.25
  • Brasil 3-0 República Checa | 15.09.25
  • Serbia 0-3 República Checa | 14.09.25.

Últimos partidos de Bulgaria

  • Estados Unidos 2-3 Bulgaria | 25.09.25
  • Bulgaria 3-0 Portugal | 22.09.25
  • Bulgaria 3-0 Chile| 17.09.25
  • Eslovenia 2-3 Bulgaria | 15.09.25
  • Alemania 0-3 Bulgaria | 13.09.25.
Notas relacionadas
¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

LEER MÁS
Brasil sufrió para ganar 3-2 a Japón y se quedó con el tercer lugar del Mundial de Vóley Femenino 2025

Brasil sufrió para ganar 3-2 a Japón y se quedó con el tercer lugar del Mundial de Vóley Femenino 2025

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 7 de septiembre del 2025: ¿cómo ver eliminatorias UEFA y el Mundial de Vóley?

Partidos de hoy, domingo 7 de septiembre del 2025: ¿cómo ver eliminatorias UEFA y el Mundial de Vóley?

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

LEER MÁS
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

LEER MÁS
Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

LEER MÁS
Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

LEER MÁS
Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

LEER MÁS
¡Golazo 'maradoniano' en la Liga 1! Carlos López se llevó a todo el equipo de Alianza Universidad y anotó descomunal tanto con Sport Boys

¡Golazo 'maradoniano' en la Liga 1! Carlos López se llevó a todo el equipo de Alianza Universidad y anotó descomunal tanto con Sport Boys

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transportistas de Lima planeaban dirigirse al Congreso como protesta por extorsiones: PNP impidió su paso y los obligaron a retirarse

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 26 de septiembre, según IGP?

Exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, fue llevado a clínica tras sufrir ataque

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Programación del Mundial Sub-20 de Chile: fixture de la fecha 1 por la fase de grupos del torneo juvenil

Mr. Peet resalta la ausencia de Carlos Zambrano en la eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: “El mejor defensor del fútbol peruano”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Papa León XIV acepta renuncia de obispo peruano tras denuncias de conducta sexuales inapropiadas

“Estamos haciendo lo que otros no”: Sandoval defiende reestructuración de Provías con sutil ataque a ministro Pérez Reyes

Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota