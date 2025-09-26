Polonia vs Italia EN VIVO HOY por semifinal del Mundial de Vóley Masculino 2025: hora y canal de TV

El Mall of Asia Arena será testigo de la semifinal entre Italia y Polonia. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Las semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 presenta grandes partidazos y promete regalarnos grandes emociones. Italia, vigente campeón, se enfrentará a la poderosa Polonia este sábado 27 de setiembre en el Mall of Asia Arena (Filipinas). El duelo entre ambos equipos empezará a partir de las 5.30 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports y Latina TV en señal abierta. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿Cuándo juega Polonia vs Italia por la semifinal del Mundial de Vóley Masculino 2025?

El Polonia vs Italia por la semifinal del Mundial de Vóley Masculino 2025 se llevará a cabo este sábado 27 de setiembre en el Mall of Asia Arena (Filipinas).

¿A qué hora juega Polonia vs Italia por la semifinal del Mundial de Vóley Masculino 2025?

El encuentro entre Polonia vs Italia por el Mundial de Vóley masculino 2025 empezará a las 5.30 a.m. (hora peruana). Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 4.30 a. m.

Perú: 5.30 a. m.

Ecuador: 5.30 a.m.

Colombia: 5.30 a.m.

Cuba: 6.30 a. m.

Bolivia: 6.30 a.m.

Venezuela: 6.30 a.m.

Chile: 6.30 a. m.

Brasil: 6.30 a.m.

Argentina: 7.30 a. m.

Uruguay: 7.30 a.m.

Paraguay: 7.30 a.m.

Italia: 12.30 p. m.

¿En qué canal ver Polonia vs Italia por la semifinal del Mundial de Vóley Masculino 2025?

La transmisión del Polonia vs Italia estará a cargo de Latina TV por señal abierta, DSports (canal oficial del torneo) y SporTV. Otra opción para seguir las semifinales del Mundial de Vóley 2025 es a través de las plataformas DGO y VBTV (Volleyball World).

Pronóstico de Polonia vs Italia por Mundial de Vóley Masculino

Para las principales casas de apuestas, Polonia es favorita para clasificar a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025.

Betsson: gana Polonia (1,55), gana Italia (2,20)

Bet365: gana Polonia (1,53), gana Italia (2,38)

1XBet: gana Polonia (1,59), gana Italia (2,38)

Coolbet: gana Polonia (1,57), gana Italia (2,31)

Doradobet: gana Polonia (1,54), gana Italia (2,36).

Programación de las semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

Así se jugarán las semifinales del Mundial de Vóley 2025.