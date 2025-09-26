La eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana no fue ajena a la polémica. Al finalizar el partido, el entrenador Néstor Gorosito señaló que hubo una provocación de un sujeto mientras sus dirigidos se retiraban del campo de juego. Al ser consultado sobre si este episodio involucraba a algún integrante de la U. de Chile, el presidente del club sureño no dudó en pronunciarse.

"Contentos, siempre ganar es bonito. Hoy no era un partido fácil, era difícil, contra un equipo difícil. Los chicos dieron una prueba de carácter tremenda, enfrentaron un partido que no era fácil, en una cancha que no es la nuestra, sin el público que nos alentará. Los muchachos pusieron mucho huevo, pusieron ganas. Muy felices de quedar entre los cuatro mejores de esta copa, a seguir soñando, ojalá llegar lo más lejos posible", manifestó en un inicio Michael Clark sobre el resultado.

Presidente de la U. de Chile le contesta a Gorosito tras eliminación de Alianza Lima

Al ser consultado sobre las provocaciones hacia Alianza Lima, el presidente de la U. de Chile mencionó que pudo apreciar un intercambio de palabras rumbo a los camerinos y descartó estar involucrado. Asimismo, hizo referencia a los reclamos del equipo peruano previo al partido.

"Yo no fui. Venía bajando por el túnel, vi que había empujones entre gente, yo pasé por el lado y no dije nada. La verdad es que están ensuciando el tema, ya se fue, ya se jugó. Yo creo que Alianza Lima, en estos días, hizo mucho ruido. Hay cosas que quedan acá en el túnel y no pasa nada. Yo, al menos, no lo hice", explicó en zona mixta.

"Hay cosas que no deberían pasar, pero pasan. Yo fui a Lima y desde que me bajé del avión hasta que me subí me dijeron 'chileno tal por cuál 75 mil veces'. Nosotros también estuvimos allá y había lienzos, son cosas que no deberían pasar, pero es parte del fútbol y ha pasado siempre. Queda acá nomás, nosotros pasamos, ganamos y estamos felices. Hay que hablar de nosotros", concluyó.

Néstor Gorosito revela provocación tras eliminación de Alianza Lima

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito afirmó que un sujeto, que no logró identificar completamente, lanzó una serie de frases ofensivas hacia los integrantes de la institución victoriana.

"Un señor de barba... Entre los jugadores no hubo nada y entre el cuerpo técnico tampoco. Un señor de acá cargó, un flaco alto, no sé si es el presidente o quién, dijo 'Váyanse para casita (...). Desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el cu** en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea, si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia, que no conduce a nada", indicó.